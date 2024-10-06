اتحاد "الريشة" يكشف تفاصيل جوائز بطولة مصر الدولية في نسختها الـ 9

كشف مسئولو اتحاد الريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حسب الله، تفاصيل الجوائز المالية لبطولة مصر الدولية في نسختها الـ9 والمقرر إقامتها على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 9 وحتى 13 أكتوبر الجاري.

جوائز بطولة مصر الدولية في نسختها التاسعة

وأعلن "حسب الله" أن مجموع جوائز البطولة يقدر بحوالي 10 آلاف دولار ستكون موزعة على أبطال المسابقات سواء "فردي رجال - فردي سيدات - زوجي رجال - زوجي سيدات - زوجي مختلط".

وأضاف أن البطولة ستشهد منافسة قوية وشرسة للغاية بين اللاعبين طمعًا في الحصول على النقاط الخاصة بها لاسيما أنها من البطولات المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي.

و يشارك في البطولة الدولية 27 دولة وهم: "موريشيوس - الهند - سويسرا - الجزائر - السعودية - البرتغال - مالطا - إسبانيا - ماليزيا - المغرب - اسكتلندا - المجر - هولندا - استونيا - الأردن - جزيرة كوك - لوكسمبورج - ليتوانيا - بلغاريا - فرنسا - إيطاليا - ألمانيا - النمسا - الولايات المتحدة الأمريكية - تايلاند - سنغافورة - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف".

ومن المقرر، أن يعقد الإجتماع الفني للبطولة مساء الثلاثاء المقبل بأحد فنادق القاهرة الكبرى.