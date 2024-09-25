الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

استاد القاهرة يحتضن النسخة التاسعة من بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة

الريشة الطائرة
الريشة الطائرة

استقر اتحاد الريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حسب الله، على إقامة النسخة التاسعة من بطولة مصر الدولية على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر.

ومن المقرر، أن تقام البطولة الدولية خلال الفترة من 9 وحتى 13 أكتوبر المقبل بمشاركة عدد كبير من الدول والتي سيعلن عن عددها بشكل نهائي عقب إغلاق باب القيد والمحدد له يوم 30 سبتمبر الجاري.

وبدأ مسؤولو الاتحاد خلال الفترة الماضية في عمل إجتماعات دورية بشكل مكثف مع اللجنة العليا للبطولة وبحث متطلبات مسؤولي اللجان المختلفة من أجل توفيرها والعمل على حل جميع العراقيل ومتابعة سير العمل الخاص باللجان.

َوأكد الدكتور علي حسب الله أن الاتحاد يعمل خلال الفترة الماضية بكامل طاقته بهدف الانتهاء من كافة الأمور الإدارية بشكل سريع ودقيق حتى تخرج البطولة بأفضل شكل.

الجدير بالذكر أن بطولة مصر الدولية انطلقت عام 2015، وأقيمت بانتظام خلال السنوات الماضية بإستثناء عام 2021 عقب اجتياح فيروس كورونا للعالم حينئذ قبل أن تعود من جديد في نسخة العام قبل الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الريشة الطائرة استاد القاهرة اتحاد الريشة الطائرة منتخب مصر

مواد متعلقة

أولمبياد باريس 2024، الدنماركي فيكتور أكسيلسين يحصد ذهبية الريشة الطائرة

أولمبياد باريس 2024، ثنائي تايوان يحرز ذهبية الريشة الطائرة

الأكثر قراءة

لحظة فتح مفيض سد النهضة، خبير يكشف موعد انتهاء التدفق ويحذر السودان (فيديو)

التعليم تكشف حقيقة إجبار الطلاب على طباعة أسئلة الواجب المنزلي من موقع الوزارة

لا توجد خيارات بديلة، مدبولي: لست سعيدا بزيادات الأسعار

يوسف بطرس غالي مجددا!

البرلمان الإيراني يمنع تولي "سني" منصب نائب الرئيس

البلطي يرتفع 4 جنيهات في سوق العبور وهذه أسعار الأسماك اليوم

شعبة الذهب: المعدن الأصفر يواصل الصعود ويتجه نحو قمة تاريخية جديدة

الكاف يعلن تغيير طاقم حكام مباراة مصر وموريتانيا، اعرف التفاصيل

منوعات

المزيد

فقدان متسلق إنجليزي في جبال الألب منذ أسابيع وجهود مكثفة للبحث عنه

على رقعة الشطرنج، صراع جديد بين روسيا وأوكرانيا في الألعاب الرياضية

حماية الأرض من خطر الكويكبات، استخدام جديد للأشعة السينية

5 أشخاص ينتحلون شخصية براد بيت للنصب على امرأتين

المزيد

خدمات

المزيد

البلطي يرتفع 4 جنيهات في سوق العبور وهذه أسعار الأسماك اليوم

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال وارتفاع الرمان في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع الخيار والفلفل في سوق العبور

5 جنيهات ارتفاعا في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

إيرانى الصنع.. صاروخ قادر 1 الذى استهدف مقر الموساد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البصل الأخضر في المنام وعلاقته بالتوبة الصادقة

مع بدء العام الدراسي، تعرف على حكم دعاء المذاكرة

تفسير حلم الوشم في المنام وعلاقته بالحسد من المقربين

المزيد
الجريدة الرسمية