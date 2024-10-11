شيء لله يا سيد يا بدوي

هنا مدينة شيخ العرب أو طندتا كما كان يطلق عليها قديما طنطا حاليا في محافظة الغربية بمجرد انتهائك من الصلاة في جميع الأوقات الخمس تجد مسجد السيد البدوي وساحته تحولوا لملجأ ومقصد للمريدين وللزوار من المصلين للتبرك بمقام شيخ العرب في حضرة أحد الأولياء الصالحين والذي ينتهى نسبه إلى سيدنا الإمام الحسين.

وكانت المشيخة العامة للطرق الصوفية برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي قد أعلنت منذ أيام عن موعد الاحتفال بذكرى السيد البدوى والتي تبدأ من اليوم الجمعة حتى الليلة الختامية يوم الخميس القادم ولمدة أسبوع كامل.



فمسجد شيخ العرب يتحول خلال أسبوع الاحتفالات لمقصد لجميع المحافظات المجاورة للصلاة وزيارة الضريح وقراءة الفاتحة، وأيضًا تصطف الطرق الصوفية في جنبات المسجد وتظهر العمائم ويبدأ أتباع الطرق الصوفية فى ترديد المدح والأذكار وقراءة القرآن والإنشاد ومدح النبى صلى الله عليهم وسلم.



التبرك بمقام سيدي أحمد البدوي لدى البعض هنا من الأشياء المقدسة في محافظة الغربية وبمجرد اقترابك من المقام تجد من يقوم بتوزيع الحلوى والطعام ويردد على مسامعك عبارة "صلى على الحبيب أنت داخل على مقام شيخ العرب"، ونجد تزاحم بالمئات حول المقام متعلقين بسياج المقام، ويفصل غرفة المقام سور من الخشب مخصص جزء منه للسيدات.

بركات سيدي أحمد البدوى كما يقول الصوفية يعرفها كل من يسكن فى محافظة الغربية تجد تفاصيل حياته وسيرته معلقة بجوار المسجد، تحكي أنه علم من أعلام أهل البيت النبوى أهدته العناية الإلهية إلى مدينة طنطا ينتهى نسبه من جهة والده ومن جهة والدته إلى سيدنا الإمام الحسين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.



يُقام للسيد البدوي احتفالان سنويًّا الأول فى النصف الأول من أبريل، يُسمى المولد الرجبي أو رجبية السيد البدوي، وهى ذكرى تُنسب لتاجر كبير يسمى رجب العسيلي كان يقوم بعمل كسوة للمقام جديدة ويحملها على جمل في موكب كبير إلى أن تصل لمقام سيدي أحمد البدوي.

والثاني الاحتفال الكبير بمولده في أكتوبر ويُعد أكبر الاحتفالات الدينية في مصر يشارك فيه الملايين. ولد السيد البدوي بزقاق الحجر في مدينة فاس المغربية.

ألقابه: البدوي وشيخ العرب والملثم والسطوحي والسيد وأبو الفتيان والعيسوي وأبو فراج وأبو العباس والقدوسي والصامت وجياب الأسرى والعطاب ومحرش الحرب والزاهد.