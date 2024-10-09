الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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جامعة الأقصر تنظم حفلا لاستقبال الطلاب بكلية حاسبات ومعلومات (صور)

أثناء الحفل
أثناء الحفل

شهدت جامعة الأقصر بقيادة الدكتورة صابرين عبدالجليل، القائم بأعمال رئيس الجامعة، تدشين كلية الحاسبات والمعلومات حفلًا لاستقبال طلاب الكلية الجدد والقدامى، بإشراف الدكتور أسامة ابوالنصر، عميد الكلية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بالكلية والطلاب.

طلاب كلية الحاسبات والمعلومات 

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وتخلله عرض تقديمي عن أنشطة وفعاليات حصاد الكلية لعام 2023/2024 بالإضافة إلى فقرات تعريفية عن الكلية وأقسامها، وتضمن حفل الاستقبال، تكريم الطلاب المتميزين في كافة الأنشطة المختلفة،  والطلاب المجتهدين دراسيًا بالفرق الدراسية.

وتوجهت الدكتورة صابرين عبدالجليل، بتهنئة الطلاب ببداية العام الدراسي الجديد، والذي يوافق ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدة أن ما تشهده الكلية من تطور ملحوظ على المستوي الأكاديمي والأنشطة حافز للطلاب للاجتهاد والتميز في ظل هيمنة العالم الرقمي على شتي نواحي الحياة. وأن الجامعة تعول على كلية الحاسبات والمعلومات في قيادة ملف رقمنة الجامعة لتصبح جامعة الأقصر جامعة رقمية ذكية.

وأشادت الدكتورة صابرين عبدالجليل بحرص إدارة الكلية على تكريم الطلاب المتميزين دراسيًا وفي الأنشطة الطلابية، مؤكدة أن ذلك يستهدف خلق بيئة تنافسية هادفة بين الطلاب، كما أنه يحفز الطلاب الجدد على الاجتهاد، ويعكس في الوقت ذاته دعم الكلية لطلابها وتوفير البيئة الملائمة للتعلم.

ورحب الدكتور أسامة أبو النصر، عميد الكلية، في كلمته، بالطلاب في العام الدراسي الجديد، وأكد على  حرصه والتزامه بتوفير سبل الدعم لكافة الطلاب، وأن مكتبه مفتوح أمام الطلاب لسماع أية اقتراحات، لتطوير الكلية والارتقاء بها، كما حث الطلاب على بذل الجهد، ليصبحوا كوادر مؤهلة لسوق العمل التنافسي.


كما هنأ عميد الكلية الطلاب بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر، ووجه عميد كلية الحاسبات والمعلومات  الشكر للدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس الجامعة؛ لدعمها للكلية والجامعة، وحرصها على توفير خدمات تعليمية وتدريبية متميزة، مما يسهم في صقل مهارات طلاب الجامعة والخريجين.

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