ورشة تدريبية لسيدات الأقصر حول تجفيف البصل (صور)

دشنت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، ورشة عمل تدريبية حول تجفيف البصل، وذلك ضمن إطار مبادرة الاستثمار الزراعي والنمو الأخضر التي تهدف إلى تعزيز استدامة القطاع الزراعي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية بالتعاون مع مكتبة مصر العامة وجمعية الطريق الى الجنة.

الاستثمار الزراعي



استهدفت الورشة عدد 26 من سيدات وفتيات الاقصر، حيث ركزت على أهمية تجفيف البصل كأحد الحلول الفعالة لتقليل الفاقد من المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى تحسين جودة المنتج وتخزينه لفترات أطول.

وركزت الورشة على تقديم المشورة والتدريب للسيدات حول كيفية استغلال الفرص المتاحة في الاستثمار الزراعي، واستخدام التقنيات الحديثة لتحقيق إنتاجية أعلى مع الحفاظ على البيئة، كما تناولت الورشة طرق وأساليب التجفيف الحديثة، بما في ذلك التجفيف الشمسي والتجفيف الصناعي، كما تم تقديم نصائح حول كيفية تخزين البصل المجفف بشكل آمن لضمان الحفاظ على قيمته الغذائية وسلامته للاستهلاك.

تجفيف الخضروات



تهدف هذه الورشة إلى تمكين المشاركين من الاستفادة من تقنيات التجفيف الحديثة، بما ينعكس إيجابًا على دخلهم ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالأمن الغذائي والنمو الاقتصادي الأخضر، وتمكين المشاركين من تطوير مشاريع مبتكرة، وتحقيق التنمية الاقتصادية عبر خلق فرص عمل جديدة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة في المجتمعات.



يأتى ذلك فى إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة ودعم المجتمعات الريفية، وفي سياق جهود الوحدة لتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي وتحقيق النمو الأخضر، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية وزيادة الإنتاجية الزراعية، وذلك بحضور ومتابعة رجاء شوقي أحمد رئيس وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، وقام بالتدريب امينه جابر صابر، تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

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