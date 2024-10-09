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رياضة

بعد تقليص عقوبته بسبب المنشطات، بوجبا يقترب من الانضمام لهذا النادي

بول بوجبا , فيتو
بول بوجبا , فيتو

اقترب بول بوجبا، لاعب يوفنتوس الإيطالي، من الانضمام إلى نادي مارسيليا الفرنسي خلال الفترة المقبلة، لتدعيم خط وسط الفريق الفرنسي.

وكشفت تقارير صحفية أن نادي مارسيليا الفرنسي في محادثات متقدمة مع بوجبا، الذي قد يصبح لاعبًا حرًا في القريب العاجل.

وبحسب المصادر، من المتوقع أن يتم إنهاء عقد بوجبا مع يوفنتوس بالتراضي، ليتمكن اللاعب من الانضمام إلى مارسيليا في صفقة انتقال حر، وقد يتم هذا التحرك في شهر يناير المقبل، لكن اللاعب لن يكون متاحًا للعب حتى مارس، بسبب العقوبة المفروضة عليه.

 

وكان بوجبا قد تعرض لعقوبة إيقاف لمدة أربع سنوات بعد ثبوت تعاطيه مادة الـDHEA المحظورة في أغسطس 2023. إلا أن محكمة التحكيم الرياضية قامت بتخفيف العقوبة إلى 18 شهرًا، مما يتيح لبوجبا العودة إلى الملاعب في مارس 2025.

 

تقليص عقوبة إيقاف بول بوجبا بسبب المنشطات

وقررت محكمة التحكيم الرياضية، تقليص فترة إيقاف النجم الفرنسي بول بوجبا من 4 سنوات إلى 18 شهرا، بعد أن أيد خبراء مزاعم اللاعب الفرنسي بأنه تناول مادة محظورة عن غير قصد.

وكانت الوكالة الإيطالية لمكافحة المنشطات قد أوقفت اللاعب الفرنسي الدولي مؤقتا في سبتمبر 2023، بعد سقوطه في اختبار منشطات لمادة (دي.إتش.ئي.إيه)، المحظورة رياضيا، والتي ترفع مستويات هرمون الذكورة.

حيثيات تقليص عقوبة بوجبا وموعد عودته 

وقلصت محكمة التحكيم الرياضية العقوبة الأسبوع الماضي، إذ قال بوجبا إن "الكابوس قد انتهى".

وسيكون اللاعب البالغ من العمر 31 عاما، والذي يرتبط بعقد مع يوفنتوس الإيطالي حتى يونيو 2026، مؤهلا للعودة إلى كرة القدم في مارس المقبل.

وقالت المحكمة الرياضية في بيان، إن بوجبا قال إن تعاطيه لمادة دي.إتش.إي.إيه لم يكن متعمدا، وحدث بعد أن تناول مكملا غذائيا وصفه له طبيب في فلوريدا.

وأضافت: "حصل بوجبا على تأكيدات بأن الطبيب، الذي ادعى أنه يعالج العديد من الرياضيين الأمريكيين والعالميين رفيعي المستوى، كان على دراية وسيضع في الحسبان التزامات السيد بوجبا فيما يتعلق بالتزاماته بمكافحة المنشطات بموجب القواعد العالمية لمكافحة المنشطات".

وأضافت: "أيد العديد من الخبراء رواية بوجبا وبالتالي لم تجد المحكمة ما يعارض الأدلة التي قدمها اللاعب، لكن المحكمة الرياضية قضت بأن بوجبا لم يكن بريئا بالكامل من ارتكاب أخطاء، وقالت إنه كلاعب محترف كان ينبغي عليه أن يولي اهتماما أكبر بهذه المسألة".

ولعب بوجبا لآخر مرة مع يوفنتوس في الفوز 2-صفر على مضيفه إمبولي قبل أكثر من عام.

وقضى فترة ثانية مخيبة للآمال مع يوفنتوس بسبب الإصابات منذ عودته إلى النادي الذي يتخذ من تورينو مقرا بعد رحيله عن مانشستر يونايتد في صفقة انتقال مجاني في 2022.

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