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رياضة

بسبب الشغب، منع جماهير مارسيليا من السفر إلى ليون

جماهير مارسيليا،
جماهير مارسيليا، فيتو

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الخميس، أن مشجعي فريق أولمبيك مارسيليا، تم منعهم من السفر إلى ليون، يوم الأحد المقبل؛ في الدوري الفرنسي، بسبب خطر العنف بين المشجعين ورجال الأمن.

وسيلعب مارسيليا ضد أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي، يوم الأحد المقبل، بدون جماهير.

وأشارت الوزارة إلى حالات عنف سابقة عديدة من قبل جماهير ليون ومرسيليا كسبب وراء الحظر.

أعمال عنف سابقة لجماهير مارسيليا وليون

وبحسب القرار الصادر، كانت هناك أعمال عنف سابقة ضد قوات الأمن، كما أشعل مشجعون أيضا الألعاب النارية والمقذوفات والمتفجرات التي تسببت في إصابات وأضرار في الممتلكات.

وجاء في نص القرار: "يحظر أي تحرك فردي أو جماعي، بأي وسيلة، من قبل أي شخص يدعي أنه من مشجعي أولمبيك مارسيليا، أو يتصرف على هذا النحو بين منطقة بوش-دو-رون وبلدية ديسين-شاربيو وميزيو وليون (رون).

"سيطبق هذا الإجراء اعتبارا من منتصف ليل الأحد حتى منتصف ليل الاثنين".

وأشارت الوزارة أيضا إلى تراجع في الموارد بعد زيادة الإجراءات الأمنية المفروضة بسبب الألعاب الأولمبية، فضلا عن الاحتجاجات المستمرة؛ بسبب الاضطرابات في الشرق الأوسط وزيادة التهديدات الإرهابية.

ومُنِع مشجعو ليون من حضور مباراة في الدوري الفرنسي أمام مارسيليا في ديسمبر الماضي، بينما شهد الموسم الماضي العديد من أحداث العنف في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، بما في ذلك المباريات بين الناديين؛ مما أدى إلى اعتقالات وحظر دخول الملعب.

 

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