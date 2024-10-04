بعد أزمة المنشطات، بوجبا يعود إلى الملاعب قريبا

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنه بإمكان الفرنسي بول بوجبا العودة إلى الملاعب من جديد العام المقبل 2025.

وأوضحت أنه تم تقليص عقوبة إيقاف بول بوجبا صاحب الـ31 عامًا بسبب تعاطي المنشطات من 4 سنوات إلى 18 شهرا.

وبإمكان بوجبا بدء التدريبات مع يوفنتوس في يناير 2025، ويسمح له بالمشاركة في المباريات الرسمية في مارس المقبل.

ولم يشارك بوجبا مع يوفنتوس منذ خوضه 28 دقيقة أمام إمبولي في سبتمبر من العام الماضي، ليتم إيقافه من بعدها بسبب تعاطي المنشطات.

وكانت محكمة مكافحة المنشطات قد أوقفت بوجبا في 11 سبتمبر 2023، وفي 6 أكتوبر الماضي تأكدت إيجابية التحليل المضاد، قبل أن يتم استبعاده لأربع سنوات في فبراير من العام الجاري.

يشار إلى أن بوجبا يرتبط بعقد مع يوفنتوس حتى 30 يونيو 2026.