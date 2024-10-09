مصرع سيدة صعقا بالكهرباء أثناء قيامها بغسل الملابس في المنوفية
لقيت سيدة فى العقد الثالث مصرعها صعقًا بالكهرباء بعد تعرضها لحالة إغماء أثناء قيامها بغسيل الملابس بقرية كفر الغنامية التابعة لمركز الباجور فى محافظة المنوفية، وتم نقلها لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الباجور التخصصى.
تفاصيل الواقعة
وتلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد باستقبال مستشفى الباجور التخصصى ر.س 27 سنة، ربة منزل، ومقيمة بقرية كفر الغنامية التابعة لدائرة المركز جثة هامدة إدعاء صعق كهربائى.
وبالانتقال والفحص تبين أن المتوفاة تعرضت لحالة إغماء أثناء قيامها بغسيل الملابس وصعقها التيار الكهربائى ولقيت مصرعها فى الحال، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.
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