الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية طافية على المياه فى المنوفية

العثور على جثة سيدة
العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية طائفة على المياه

عثر أهالي قرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية على جثمان سيدة مجهولة الهوية طافية على المياه في البحر المار من القرية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

انتشال الجثة من المياه

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بالعثور على جثمان سيدة في العقد الثالث طافية أعلي فرع النيل المار بقرية ساقية أبو شعره، وتم استخراجها من المياه بمعرفة الأهالى.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثمان مجهول الهوية لسيدة ترتدي فستانا أزرق وحجابا أسود، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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أشمون بمحافظة المنوفية العثور على جثة سيدة قرية ساقية أبو شعرة محافظة المنوفية مركز أشمون بمحافظة المنوفية

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