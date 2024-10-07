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مصرع شابين أسفل عجلات قطار قويسنا في المنوفية

مصرع شابين أسفل عجلات
مصرع شابين أسفل عجلات القطار بقويسنا فى المنوفية

 لقى شابان مصرعهما أسفل عجلات قطار "القاهرة ـ قويسنا"، وذلك أثناء عبورهما من معبر عشوائي غير مخصص لعبور المشاة.

قطار يدهس شابين في قويسنا 

 وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا يفيد بمصرع شابين الأول "محمد غ" والثاني لم يتم التعرف عليه حتى الآن.

وتم نقل الجثمانين لمشرحة مستشفي قويسنا المركزي وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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