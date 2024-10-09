رئيس جامعة الأقصر تتفقد أعمال الإنشاء بكليتي الهندسة وطب الأسنان (صور)

أجرت الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بمدينة طيبة، لمتابعة نسب الإنجاز بالمنشآت الجديدة التابعة للجامعة، في إطار جولاتها المتواصلة للوقوف على نسب التنفيذ بالمشروعات التعليمية الجديدة.

الإنشاءات المعمارية بجامعة الأقصر

تضمنت جولة الدكتورة صابرين عبد الجليل، المستشفى الجامعي، وكلية الهندسة، وكلية طب الأسنان، حيث تابعت سير العمل بالإنشاءات، ونسب التنفيذ بشأن توصيل المرافق، ومدى مطابقة سير العمل وفق خطة الجامعة لتأسيس المبان طبقًا للنظم التكنولوجية الحديثة.

وشددت الدكتورة صابرين عبد الجليل، على سرعة الانتهاء من أعمال الإنشاء وفق الجداول الزمنية المحددة، واعتماد الإنشاءات ذكية خضراء، تعتمد على الرقمنة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتلتزم بمعايير الاستدامة البيئية؛ في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المُستدامة، ضمن رؤية مصر 2030.

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