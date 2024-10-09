انقلاب سيارة بمصرف برما في الغربية والبحث عن قائدها
شهد طريق "طنطا_ بسيون" التابع لمحافظة الغربية، انقلاب سيارة ملاكي بمصرف قرية برما التابعة لمدينة طنطا.
تلقي اللواء أيمن عبد الحميد مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة،يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة ملاكي بمصرف قرية برما التابعة لمدينة طنطا.
علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف مجهزة وفريق من قوات الإنقاذ النهري إلي مكان الواقعة وتم رفع السيارة ومازال البحث جاري عن قائد السيارة.
وحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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