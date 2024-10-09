الأشموني والشهابي يفتتحان معرض دمياط للأثاث في محافظة الشرقية

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وذلك في إطار زيارته للمحافظة لافتتاح معرض أوكازيون دمياط للأثاث في دورته الرابعة عشرة والمُقام بالتعاون بين الغرفتين التجاريتين بالشرقية ودمياط.

المعرض بشارع طلبة عويضة على 1200 م

المعرض على مساحة 1200م بشارع طلبة عويضة امتداد طريق صلاح سالم بمدينة الزقازيق لعرض وبيع الأثاث المنزلي بتخفيضات تصل إلى 30 %، وذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة.

دعم صناعة الأثاث الدمياطى

رحب محافظ الشرقية بزيارة محافظ دمياط معربًا عن سعادته بهذه الشراكة والتي تُساهم في دعم صناعة الأثاث الدمياطي ومساعدة أصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم التي تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية وكذلك تشجيع تلك الصناعة الوطنية والنهوض بها.

افتتاح معرض اوكازيون دمياط للاثاث

بينما أعرب الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط عن سعادته لتواجده على أرض محافظة الشرقية للمشاركة في إفتتاح معرض أوكازيون دمياط للأثاث والذي يضم مجموعة متنوعة من الأثاث الدمياطي الفاخر ذو السمعة العالمية.

أجود انواع الاخشاب الطبيعية

يمتاز المعرض بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية والتصميمات التراثية والعصرية التي تناسب مختلف الأذواق، وذلك بأسعار تنافسية في متناول المستهلك .

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