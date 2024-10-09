منتخب 2007 يخسر أمام نظيره الروسي 2-1 وديا

منتخب 2007، خسر منتخب منتخب مصر مواليد 2007 بقيادة مديره الفني أسامة نبيه، أمام نظيره المنتخب الروسي بهدف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الدورة الودية للشباب والناشئين التي تقام في الإسكندرية.

سجل هدف منتخب روسيا اللاعب ياروسلاف سوسنكين في الدقيقتين 58 و77، فيما سجل إياد مدحت هدف منتخب مصر في الدقيقة 83 من ركلة جزاء

حاول منتخب مصر تكثيف محاولاته الهجومية بعد الهدفين وشن العديد من الهجمات على مرمى روسيا، ولكنه لم ينجح في اختراق الدفاعات الروسية، قبل أن يحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 80 ينجح إياد مدحت في إسكانها الشباك وتضييق النتيجة إلى فارق هدف.

تدريبات منتخب مواليد 2007، فيتو

تشكيل منتخب 2007 أمام روسيا

أعلن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2007، تشكيل الفريق لمواجهة روسيا وديا في الرابعة عصر اليوم باستاد الإسكندرية.

يضم التشكيل كل من اياد تامر في حراسة المرمي، محمد عوض واياد مدحت وأحمد متولي وعبد الرحمن عادل ومحمد هيثم وزيدان ناجح ومصطفى غلوش ويوسف محمود شيكا وعمر العزب ومحمد عاطف.



يضم الجهاز الفني لمنتخب 2007 كلا من أسامة نبيه مديرا فنيا وحمادة أنور مديرا للمنتخب وشريف عبد الفضيل مدربا عاما ومحمد عمر النور مدربا وإبراهيم عبد الجواد مدربا لحراس المرمى ود أيمن فريد طبيبا ود محمد محروس أخصائي علاج طبيعي وأحمد ممدوح مدلك وأحمد عصام محلل أداء وعلاء سعيد مسئول مهمات.