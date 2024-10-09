أسامة نبيه يعلن تشكيل منتخب مصر 2007 لمواجهة روسيا وديا

أعلن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2007، تشكيل الفريق لمواجهة روسيا وديا في الرابعة عصر اليوم باستاد الإسكندرية.

يضم التشكيل كل من اياد تامر في حراسة المرمي، محمد عوض واياد مدحت وأحمد متولي وعبد الرحمن عادل ومحمد هيثم وزيدان ناجح ومصطفى غلوش ويوسف محمود شيكا وعمر العزب ومحمد عاطف.



يضم الجهاز الفني لمنتخب 2007 كلا من أسامة نبيه مديرا فنيا وحمادة أنور مديرا للمنتخب وشريف عبد الفضيل مدربا عاما ومحمد عمر النور مدربا وإبراهيم عبد الجواد مدربا لحراس المرمى ود أيمن فريد طبيبا ود محمد محروس أخصائي علاج طبيعي وأحمد ممدوح مدلك وأحمد عصام محلل أداء وعلاء سعيد مسئول مهمات.