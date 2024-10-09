الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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قبيصي: الأزهر والأوقاف صنوان لا يفترقان

أوقاف الإسكندرية
أوقاف الإسكندرية

استقبل  الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية بمكتبه اليوم الأربعاء  الدكتور إبراهيم الجمل مدير منطقة وعظ  الإسكندرية  والوفد المرافق لتقديم التهاني  لوكيل الوزارة  لتوليه  وكيل وزارة أوقاف الإسكندرية.

 

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وخلال اللقاء وجه الدكتور عاصم الشكر  للدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، مؤكدا أن الأوقاف والأزهر الشريف صنوان لا يفترقان.

وأضاف وكيل الوزارة، خلال كلمته، أن المهمة الموكلة إليهما عظيمة جليلة لأنها امتداد لمهمة الأنبياء والرسل.

كما التقى الدكتور عاصم قبيصي، بأئمة قادة فكر والمساجد الكبرى وخلال اللقاء أشاد مدير المديرية  بدعاة الإسكندرية وأئمتها وبين أن هذه المرحلة تحتاج إلى بذل مزيد من الجهد من  العلماء والدعاة لنشر الوعي والفكر الوسطي المستنير والخلق القويم وتعليم الناس صحيح دينهم بالحكمة والموعظة الحسنة.

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الاسكندرية أوقاف الإسكندرية إبراهيم الجمل

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