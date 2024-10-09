رئيس مدينة الزقازيق يتابع أعمال النظافة ورفع كفاءة الطرق

كلف شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية رؤساء الوحدات المحلية بضرورة متابعة الأعمال لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتأكيدًا علي ضرورة السعي الدائم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستوي النظافة بالمدينة والوحدات والقرى التابعة لها.

تحسين البيئة والمخلفات الصلبة

وتابع رئيس مركز ومدينة الزقازيق كفاءة الطرق المؤدية من وإلى المدينة وأعمال النظافه بكل المحاوربعاصمة الشرقية وذلك باداء رجال تحسين البيئة بمركز ومدينة الزقازيق وبمتابعة رجال الاجهزه التنفيذيه من إدارة المخلفات الصلبة والبلدية مدير إدارة المخلفات الصلبة والبلدية

محيط كوبرى الزراعةومنطقة التجنيد

كما تابع جميع اعمال النظافه الشامله وتمت اعمال رفع القمامه والمخلفات من امتداد طريق شارع الزراعه ــ ومنطقة التجنيد ـــ والصاله المغطاه , وتمت أعمال النظافة على امتداد طريق وصولا لمـحيط مـيدان الزراعه ــومحيط كوبرى الزراعه وإمتداد الطريق الي قرية الغار ـوعلى طول طريق الشوبك تمت أعمال النظافة ــوكذلك علي امتداد الطريق وكبري عبد العزيز حتى هرية رزنة.

ري الاشجار ومراجعة طريق الاحرار ونظافة امام المستشفى

كما تم مراجعة طريق الأحرار وعمل نظافه شامله من أمام مستشفى الأحرار تم رفع الاتربه والمخلفات من على جانبي الطريق وتم ري الاشجار علي طول امتداد شارع الزراعة التجنيد حتى محيط الوحدة المحلية شرويدة ومحيط الوحدة المحلية الزنكلون وذلك للمحافظة.

محيط طريق موقف المنصورةوالغشام وطلبة عويضة

وأضاف شعبان أبو الفتوح أنه تابع أعمال النظافة الشاملة ورفع القمامه من محيط طريق شارع موقف المنصوره ـ ومسجد القدس ـ وشارع الغشام ـوطلبة عويضة ـوالرملية ـوحى المستشارين وأعمال النظافه من خلال رفع وشفط الأتربه ورفع كافة المخلفات من شارع موقف المنصورة.

رفع كافة المخلفات والاشغالات

وشدد رئيس مركز ومدينة الزقازيق علي ضرورة رفع كافة المخلفات والاشغالات من على جانبي الطرق العامة المؤدية من وإلى مدينة الزقازيق لتحقيق السيولة المرورية وسلامة المواطنين.

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