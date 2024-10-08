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محافظات

وفاة محام أثناء أداء عمله في محكمة الزقازيق

وفاة محام بشكل مفاجىء،فيتو
وفاة محام بشكل مفاجىء،فيتو

وفاة محام بشكل مفاجئ، شهدت محكمة الزقازيق الابتدائية في محافظة الشرقية، وفاة محام يدعى"خ. م" 57 عاما بشكل مفاجئ أثناء تأدية عمله، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، داخل المحكمة أثناء قيامه بمتابعة الإجراءات الخاصة بإحدى القضايا الموكل فيها.

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ونعى عدد من المحامين الفقيد معبرين عن حالة الصدمة التي أصابتهم فور علمهم بوفاته بشكل مفاجئ خلال عمله داخل المحكمة، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

نقيب محاميي الشرقية ينعي الفقيد

فيما نعى عادل عفيفى نقيب المحامين بالمحافظة الرحل عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: ببالغ الحزن والأسى ننعى خالد منير شهيد العمل ، الذي وافته المنية اليوم خلال عمله بمحكمة الزقازيق الابتدائية، داعين المولى عز وجل أن يتغمد فقيدنا بواسع مغفرته ورحمته وأن يلهمنا وأسرته الصبر والسلوان وأن يسكنه فسيح جناتهـ وإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.

الفقيد،فيتو

أسباب انتشار الموت المفاجئ ونصائح لحماية عضلة القلب

ويقول الدكتور طارق رشيد استشارى أمراض القلب والقسطرة التداخلية، إن الموت المفاجئ يحدث خلال 60 دقيقة من حدوث الأزمة القلبية المفاجئة، وتكون بسبب قصور الشرايين التاجية أو الجلطات، والموت المفاجئ منتشر بين الرجال أكثر من النساء، خاصة فى عمر من 40 إلى 50 عاما.

أسباب الموت المفاجئ 
وأضاف “رشيد”، أن الموت المفاجئ نتيجة الأزمة القلبية أسبابه عديدة، منها:-

السكر
ارتفاع ضغط الدم
الكوليسترول
التدخين
السمنة
التقدم في العمر

التدخين والسمنة أسباب رئيسية للموت المفاجئ 
وتابع، أن السكر والضغط والكوليسترول لا يشكلون خطورة على القلب مثل التدخين والسمنة لأن التدخين يؤثر على عضلة القلب بشكل مباشر وكذلك السمنة، لذا يجب الإبتعاد عن التدخين مع محاولة إنقاص الوزن الزائد حفاظا على صحة القلب.

طرق الحفاظ على صحة القلب 
وأوضح الدكتور طارق رشيد، أنه يجب الحفاظ على صحة القلب من خلال التخلص من الوزن الزائد، واتباع نظام غذائي صحى، وممارسة الرياضة الخفيفة بانتظام والابتعاد عن الرياضة العنيفة لأنه يمكن أن تكون سبب فى الموت المفاجئ.

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