سقوط طائرة حربية تابعة للقوة الجوية فى الكويت واستشهاد قائدها

أعلنت وزارة الدفاع فى الكويت، عن سقوط طائرة حربية تابعة للقوة الجوية من طراز (إف 18) واستشهاد قائدها.

سقوط طائرة حربية كويتية

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن حمد جاسم الصقر، سقوط طائرة مقاتلة من طراز (إف - 18) تابعة لـ القوة الجوية الكويتية واستشهاد قائد الطائرة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، أن الحادث وقع أثناء قيامه بمهمة طيران تدريبية شمال البلاد عصر اليوم الأربعاء الموافق، وباشرت فرق التحقيق مهامها لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث.

مواصفات الطائرة إف 18 الأمريكية

تعود بداية هذه الطائرة إلى مشروع طائره اخرى وهى YF-17 وهى من تصميم شركتى نورثروب northrop وماكدونال دوجلاس mcDonnell douglas. ففى عام 1973 أرادت القوات الأمريكية استبدال طائرات الأسطول القديمة من طرازات F-4 فانتوم و A-4 سكاى هوك و A-7 كورسيرII وإحلالها بطائرات أحدث.

طائرة أف 18، فيتو

وكان المنافس الرئيسى لهذه الطائره هى الفالكون وكانت تسمى YF-16 وتفوقت الفالكون على YF-17 واصبحت طائرة للقوات الجوية الأمريكية ولكن ولأسباب فنية عديدة رفضتها البحرية الأمريكية (منها صغر المسافة بين عجلات الهبوط وكونها وحيدة المحرك وهو ما يعيق عمها على حاملات الطائرات ) وهو ماجعل البحرية الأمريكية تختار المنافس الأقرب وهى YF-17 مع اشتراطها على الشركات المصممة بزيادة المدى والحمولة مع الحفاظ على التصميم العام للطائرة.

وتم تعديل الطائرة بتعديلات جذرية بزيادة المدى وزيادة المساحة بين المحركات وتم تحميل نظام fly-by-wire الرقمي بالكامل لأول مرة فى التاريخ على مقاتلة واعتماد مبدأ leading eadge extensions فى تصميم مقدمة الطائرة وهو يساعد على إعطاء الطائرة قدرات أعلى على المناورة والثبات أثناء المناورات.

وفى عام 1977 تم إعلان الاسم الرسمي للطائرة لتكون f-18 و تم تسميتها hornet.

(hornet بالعربية تعنى الدبور) وبتاريخ 18 نوفمبر 1978 قامت طائرة f-18 hornet بأول رحلة طيران رسمية لتكتب بذلك بداية واحدة من أنجح الطائرات المقاتلة فى العالم .

وبعد ذلك بدأ العمل لإطلاقها فى نسختين الأولى تكون للاعتراض الجوي ومهمات القتال الجوى تحت مسمى F-18A fighter والاخرى تكون لمهمات القصف الجوى تحت مسمى Attack aircraft A-18A ومرة أخرى وأخيرة تم تعديل المشروع فى مطلع عام 1980 وتم دمج النسختين لتكون نسخة واحدة متعددة المهام معلنة ولادة عائلة جديدة تحت المسمى المستمر حتى الآن.