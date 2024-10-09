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محافظات

محافظ الدقهلية يشهد احتفالية وزارة التضامن باليوم العالمي لكبار السن بمشاركة 5 محافظات

احتفالية تضامن الدقهلية،
احتفالية تضامن الدقهلية، فيتو

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي باليوم العالمي لكبار السن بمشاركة 5 محافظات وهم (الدقهلية - القاهرة - المنوفية - الغربية - القليوبية ) من داخل نادي السعادة لرعاية كبار السن بطلخا.


جاء ذلك بحضور الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، ومحمود شعبان مدير الإدارة العامة للمسنين بوزارة التضامن الاجتماعي، والنائبة شيماء نبيه، والنائبة ميرفت عاذر، والدكتوره دعاء غنام المدير التنفيذي لنادي السعادة لرعاية المسنين.
 

وقال اللواء " مرزوق " إن سعادتي بالغة لوجودي بين أهلنا من كبار السن لكي اشاركهم هذا الاحتفال وهو أقل بكثير مما يستحقونه، فهم الخير والبركة.

أنتم طاقة أمل ونور لنا جميعًا


وأشار " المحافظ " لهم قائلًا أنتم طاقة أمل ونور لنا جميعًا نستمد منكم القوة والأمل في الحياة، فأنتم الذين سهرتم الليالي وبذلتم الغالي والنفيس من أجل تربية ابنائكم والوصول بهم الي بر الأمان.
كما أشار اللواء " مرزوق " الي أن احتفالنا اليوم بأهلنا من كبار السن يأتي تزامنًا مع احتفالات نصر أكتوبر المجيدة التي أعادت لنا عزتنا وكرامتنا وفي ظل مبادرة  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ( بداية جديدة لبناء الإنسان).


والجدير بالذكر أن رعاية كبار السن بالدقهلية يتم من خلال شقين ( الأول: دور الرعاية: وتضم الدقهليه 10 دور رعاية موزعين علي مدن ومراكز ( المنصورة - ميت غمر - بلقاس - الجمالية )، وتضم هذه الدور  53  من كبار السن يتم تقديم الرعاية الكاملة لهم ( من اقامه - مأكل - ملبس - رعاية طبية متكاملة - رحلات ترفيهيه ) 

الثاني: أندية كبار السن: هذه الانديه يبلغ عددها ( 11 ) نادي علي مستوي المحافظه موزعين علي مراكز ومدن ( المنصوره - طلخا - شربين - بلقاس - الجماليه - المنزله - دكرنس )، وعدد المشتركين والمترددين علي هذه الانديه بلغ ( 4000 ) عضو يتم تقديم كافة الخدمات الترفيهية لهم ).

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