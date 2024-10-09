"الطب العلاجي" يتفقد الخدمات المقدمة بمستشفى بلقاس في الدقهلية

وجه الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فريق الطب العلاجي بتفقد الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى بلقاس العام.

الطب العلاجي يتفقد مستشفى بلقاس

جاء ذلك بإشراف مباشر من الدكتور أحمد البيلى، وكيل المديرية للطب العلاجى، والدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات وفى إطار حرص صحة الدقهلية على جودة، وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى.

تفقد الفريق برئاسة الدكتورة نجلاء فتحى مدير إدراة الرعاية الحرجة والدكتور أسامة عباس عضو إدارة المستشفيات الاستقبال لمراجعة حالات الطوارئ وتوافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية اللازمة.

توافر الأدوية وصلاحيتها

واستكمل الزيارة بمراجعة الصيدلية، وتوافر الأدوية وصلاحيتها، وتذاكر الصرف للأدوية المقررة، والتسجيل السليم لتلك الأدوية.

تفقد الأقسام بالمستشفى

واستمرت الجولة داخل الأقسام المختلفة بالمستشفى، حيث تم تفقد قسم الباطنة، الجراحة، النساء، الأطفال، الحضانات والعناية المركزة.

تلافي السلبيات التى جرى رصدها بالمرور السابق

واختتم الفريق زيارته بالتأكد من تلافى السلبيات التى جرى رصدها بالمرور السابق مشددا على استمرار جهود الارتقاء بالمستشفى.

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