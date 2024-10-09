الأربعاء 09 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

لجنة متابعة من وزارة التعليم تزور إدارتي دكرنس وميت سلسيل في الدقهلية

زيارة تعليم الدقهلية،
زيارة تعليم الدقهلية، فيتو

استقبلت إدارات دكرنس وميت سلسيل التعليمية في محافظة الدقهلية  لجنة متابعة من وزارة التعليم  بإدارات دكرنس وميت سلسيل.


وذلك تنفيذا لتعليمات  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني 

حيث استقبلت إدارة دكرنس التعليمية اليوم الدكتور وليد عبد التواب مدير عام الإدارة العامة لبرامج التنمية المهنية، الدكتورة  نجوان بيومي مدير إدارة البرامج الإدارية، الدكتور أحمد عبد الرازق مدير البرامج والبيانات، والدكتور أشرف العدل مدير عام التعليم الفني بالدقهلية مكلفا من  ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم.

المدارس المستهدفة في إدارة دكرنس

و كان في استقبال الجميع إيهاب القاضي مدير إدارة دكرنس التعليمية و ليلي معروف وكيل الإدارة وتمت متابعة مدارس 
-علي مبارك الثانوية بنين
-أحمد عرابي الابتدائية 
-الإعدادية بنات الحديثة 
-دكرنس الثانوية الصناعية العسكرية 
-دكرنس الثانوية التجارية 
-الشهيد محفوظ الابتدائية

وأشاد  الحضور بما لمسوه من انضباط والالتزام والجهد المبذول لتطبيق القرارات الوزارية وقام السادة الضيوف بشكر مديري وهيئات تدريس المدارس محل الزيارة.

كما وصل اليوم أيضا الي إدارة ميت سلسيل التعليمية  محمد أحمد حسن مدير عام التعليم الفندقي بالوزارة يصاحبه  أشرف رشاد المناوي عضو إدارة المتابعة بالمديرية مكلفا من ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم وكان في استقبال الجميع رضا صبح مدير إدارة ميت سلسيل التعليمية ومحمد العشري وكيل الإدارة.

المدارس المستهدفة في إدارة ميت سلسيل

 وقد قام الجميع بزيارة مدارس
-‏محمد عبد المنعم عبد النبي للتعليم الأساسي 
‏-اللواء هارون محمد حسن الإعدادية بنات 
‏-الحسين بن علي الرسمية للغات 
‏-السادات التجارية المشتركة 
‏-شحاتة الجمل الابتدائية المشتركة 
‏-ديوان إدارة ميت سلسيل تعليمية
التزام وإنضباط وتفاني في العمل 

 

 

 

 

 

 

‏وقد أثنوا على ما رصده من التزام وإنضباط وتفاني في العمل وتمنى للجميع دوام التوفيق والعطاء

تعليم الأقصر ينظم احتفالية كبرى بذكرى نصر أكتوبر (صور)

مدير "تعليم دمياط" يتفقد مدارس إدارة عزبة البرج التعليمية

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الادارة العامة التعليم الفني بالدقهلية محافظة الدقهلية مدير عام التعليم الفني وزير التربية والتعليم

مواد متعلقة

انتصارات أكتوبر المجيدة، ندوة تثقيفية بجامعة بنها

مجلس الدولة: واجبات الموظف تقتضي احترام الرؤساء وطاعتهم

البنك الأهلي يقرر تخفيض العائد على الشهادات الدولارية

قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضوابط تحديد الضريبة المستحقة

الأكثر قراءة

مدبولي: نقترب من السيناريو الأسوأ في المنطقة ومستعدون لاقتصاد الحرب

سقوط طائرة حربية تابعة للقوة الجوية فى الكويت واستشهاد قائدها

بيان سعودي عاجل بشأن الوضع الصحي للملك سلمان

بعد انفراد فيتو بنشر الواقعة، إلغاء إنشاء جراج بنادي الجزيرة لحل أزمة برج الزمالك المهجور

بزيادة تصل لـ 55 جنيهًا، ارتفاع أسعار منتجات أوكسي في الأسواق

البنك الأهلي يقرر تخفيض العائد على الشهادات الدولارية

التأمينات الاجتماعية تكشف حقيقة خصم 2% من معاشات نوفمبر 2024

في لفتة إنسانية، وزير التعليم يستقبل الطالب علي حمادة ويوجه بإعفائه من المصروفات الدراسية

منوعات

المزيد

للتوعية بسرطان الثدي، نائبة في البرلمان التركي تخلع شعرها المستعار (فيديو)

نجل قديروف يدعو مقاتلي الشيشان للتخلي عن موسيقى البوب

لها بصمة ضوئية غريبة، العلماء يكتشفون مجرة لا تشبه أي شيء رأوه من قبل

لم تتوقف عن العطس منذ 20 يومًا، سيدة حيرت العالم بمرضها الغامض (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 9-10-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي والسبيط في سوق العبور

خدمات جديدة للتيسير على الطلاب في المترو

انخفاض الجوافة والكانتلوب، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

تحذير هام للمزارعين خلال الـ48 ساعة القادمة.. ما القصة؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في إقامة العقيقة للمولود؟ الإفتاء توضح آراء الفقهاء

ما هو العلق المخلوق منه الإنسان؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير حلم قراءة سورة الكهف في المنام وعلاقته بطول العمر

المزيد
الجريدة الرسمية