لجنة متابعة من وزارة التعليم تزور إدارتي دكرنس وميت سلسيل في الدقهلية

استقبلت إدارات دكرنس وميت سلسيل التعليمية في محافظة الدقهلية لجنة متابعة من وزارة التعليم بإدارات دكرنس وميت سلسيل.



وذلك تنفيذا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

حيث استقبلت إدارة دكرنس التعليمية اليوم الدكتور وليد عبد التواب مدير عام الإدارة العامة لبرامج التنمية المهنية، الدكتورة نجوان بيومي مدير إدارة البرامج الإدارية، الدكتور أحمد عبد الرازق مدير البرامج والبيانات، والدكتور أشرف العدل مدير عام التعليم الفني بالدقهلية مكلفا من ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم.

المدارس المستهدفة في إدارة دكرنس

و كان في استقبال الجميع إيهاب القاضي مدير إدارة دكرنس التعليمية و ليلي معروف وكيل الإدارة وتمت متابعة مدارس

-علي مبارك الثانوية بنين

-أحمد عرابي الابتدائية

-الإعدادية بنات الحديثة

-دكرنس الثانوية الصناعية العسكرية

-دكرنس الثانوية التجارية

-الشهيد محفوظ الابتدائية

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وأشاد الحضور بما لمسوه من انضباط والالتزام والجهد المبذول لتطبيق القرارات الوزارية وقام السادة الضيوف بشكر مديري وهيئات تدريس المدارس محل الزيارة.

كما وصل اليوم أيضا الي إدارة ميت سلسيل التعليمية محمد أحمد حسن مدير عام التعليم الفندقي بالوزارة يصاحبه أشرف رشاد المناوي عضو إدارة المتابعة بالمديرية مكلفا من ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم وكان في استقبال الجميع رضا صبح مدير إدارة ميت سلسيل التعليمية ومحمد العشري وكيل الإدارة.

المدارس المستهدفة في إدارة ميت سلسيل

وقد قام الجميع بزيارة مدارس

-‏محمد عبد المنعم عبد النبي للتعليم الأساسي

‏-اللواء هارون محمد حسن الإعدادية بنات

‏-الحسين بن علي الرسمية للغات

‏-السادات التجارية المشتركة

‏-شحاتة الجمل الابتدائية المشتركة

‏-ديوان إدارة ميت سلسيل تعليمية

التزام وإنضباط وتفاني في العمل

‏وقد أثنوا على ما رصده من التزام وإنضباط وتفاني في العمل وتمنى للجميع دوام التوفيق والعطاء

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