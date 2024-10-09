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رياضة

تعادل سلبي بين منتخب 2007 ونظيره الروسي في الشوط الأول

منتخب مصر مواليد
منتخب مصر مواليد 2007، فيتو

منتخب 2007، انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب منتخب مصر مواليد 2007 أمام نظيره المنتخب الروسي بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الدورة الودية للشباب والناشئين التي يستضيفها اتحاد الكرة في الإسكندرية.

جاء الشوط الأول متكافئا بين المنتخبين المصري والروسي، وحاول كل فريق أخذ زمام المبادرة الهجومية، ومحاولة خطف هدف التقدم، ولكن الرقابة اللصيقة وتضييق المساحات، وحرص كل فريق على عدم الخسارة حال دون اهتزاز شباك كلا الفريقين في الشوط الأول.

تدريبات منتخب مواليد 2007، فيتو

 

تشكيل منتخب 2007 أمام روسيا

أعلن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2007، تشكيل الفريق لمواجهة روسيا وديا في الرابعة عصر اليوم باستاد الإسكندرية.

يضم التشكيل كل من اياد تامر في حراسة المرمي، محمد عوض واياد مدحت وأحمد متولي وعبد الرحمن عادل ومحمد هيثم وزيدان ناجح ومصطفى غلوش ويوسف محمود شيكا وعمر العزب ومحمد عاطف.


يضم الجهاز الفني لمنتخب 2007 كلا من أسامة نبيه مديرا فنيا وحمادة أنور مديرا للمنتخب وشريف عبد الفضيل مدربا عاما ومحمد عمر النور مدربا وإبراهيم عبد الجواد مدربا لحراس المرمى ود أيمن فريد طبيبا ود محمد محروس أخصائي علاج طبيعي وأحمد ممدوح مدلك وأحمد عصام محلل أداء وعلاء سعيد مسئول مهمات.

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منتخب 2007 منتخب منتخب مصر مواليد 2007 المنتخب الروسي أسامة نبيه استاد الإسكندرية شريف عبد الفضيل لدورة الودية للشباب والناشئين

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