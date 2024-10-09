جامعة كفر الشيخ تنظم بطولة مهرجان النصر الرياضي لطلبة الكليات

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ بطولة مهرجان النصر الرياضي بمناسبة انتصارات اكتوبر المجيدة ومهرجان استقبال الطلاب الجدد للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ بملاعب كلية التربية الرياضية، في ألعاب (خماسي قدم بنين، رباعيات الكره الطائره بنين وبنات، وثلاثيات كرة السلة بنين وبنات، ودارتس بنين وبنات، وتنس الطاولة بنين وبنات) لكليات الجامعة، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وتنفيذ ومتابعة الادارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.



وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المهرجان يهدف إلى تنمية مهارات الطلبة وخصوصا في المجال الرياضي والذي يساهم بشكل إيجابي في تكوين شخصية الطالب وتأهيله بدنيًا ونفسيًا، بالإضافة إلى أن التنظيم والمشاركة بمثل هذه المهرجانات تساعد على غرس قيم المنافسة الشريفة وتحقيق التواصل والاندماج بين طلبة الجامعة، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على تقديم سبل الدعم للطلبة لممارسة جميع الأنشطة الطلابية، لإستكمال بناء وعى طلبة الجامعة للمساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، وبناء جيل يمتلك روح الولاء والإنتماء للوطن.



وأوضح الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مثل تلك المشاركات لها الأثر الإيجابي في إعداد وتدريب الطلبة وتحقيق التواصل والاندماج بين شباب الجامعة، وتبادل الخبرات والتجارب، وتطوير وصقل المهارات.



- نتائج الكليات الفائزة

وجاءت نتائج الكليات الفائزة فى مختلف الالعاب التى أقيمت كالتالي: في لعبة كرة القدم الخماسي فاز بالمركز الاول كلية الطب البيطري والمركز الثانى كلية التربية الرياضية والمركز الثالث كلية الألسن، وفي لعبة رباعيات الكرة الطائرة بنين فاز بالمركز الأول كلية التربية الرياضية والمركز الثانى كلية الزراعة والمركز الثالث كلية التمريض، وفي لعبة رباعيات الكرة الطائرة بنات فاز بالمركز الأول كلية العلوم والمركز الثانى كلية التربية الرياضية والمركز الثالث كلية الزراعة، وفي لعبة ثلاثيات كرة السلة بنين فاز بالمركز الأول كلية التربية الرياضية والمركز الثانى كلية الهندسة والمركز الثالث كلية الحقوق، وفي لعبة ثلاثيات كرة السلة بنات فاز بالمركز الأول كلية التربية الرياضية والمركز الثانى كلية الآداب والمركز الثالث كلية التربية النوعية، وفي لعبة التنس طاولة بنين فاز بالمركز الاول كلية الزراعة والمركز الثانى كلية الحقوق والمركز الثالث كلية التمريض، وفي لعبة التنس طاولة بنات فاز بالمركز الأول كلية الذكاء الاصطناعي والمركز الثانى كلية الزراعة والمركز الثالث كلية التربية النوعية، وفي لعبة الدارتس بنين فاز بالمركز الاول كلية حاسبات ومعلومات والمركز الثانى كلية الحقوق والمركز الثالث كلية الذكاء الاصطناعي، وفي لعبة الدارتس بنات فاز بالمركز الأول كلية التربية النوعية والمركز الثانى كلية الزراعة والمركز الثالث كلية الذكاء الاصطناعي.