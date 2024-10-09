جامعة المنصورة تتصدر الجامعات المصرية في تصنيف التايمز البريطاني العالمي

أعلن تصنيف التايمز البريطاني العالمي لعام 2025 عن تَصَدُّر جامعة المنصورة واحتلالها المرتبة الأولى على مستوى الجامعات المصرية، كما جاءت جامعة المنصورة في الفئه من 601-الي 800 عالميا وبذلك تكون الجامعة تقدمت 200 مركزا دوليا مقارنه بالعام الماضي.

تصنيف تايم يضم 17 مؤشرًا للأداء

الجدير بالذكر أن تصنيف تايم يضم 17 مؤشرًا للأداء تمت معايرتها بعناية، وتم تجميع مؤشرات الأداء في خمسة مجالات:• التدريس (بيئة التعلم)• البحث (الحجم والدخل والسمعة)• البحث العلمي ( الاستشهادات والكفاءة والتأثير) • الصناعة (نقل المعرفة وتأثيرها)• البعد الدولي (الموظفون والطلاب والبحث)

استحقاق جديد لتتويج جهود منتسبي جامعة المنصورة

وفي هذا الصدد يؤكد الدكتور شريف يوسف خاطر - رئيس الجامعة أن هذا التصنيف جاء إستحقاق جديد لتتويج جهود منتسبي جامعة المنصورة على مدار السنوات الماضية للارتقاء بالمستوى التعليمي والبحثي لتتصدر بمكانتها العلمية عديد من الجامعات العريقة في المنطقة، وأضاف سيادته أن الجامعة مستمرة في التطوير المستمر والمبني على المعايير الحديثة لتطوير البناء العلمي والتعليمي بجهود الباحثين في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا بتخصصاتها وتطبيقاتها المتعددة، وفي إطار النشر العلمي الدولي.

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