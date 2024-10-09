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جامعة بنها تحافظ على ترتيبها عالميا بتصنيف التايمز البريطاني

الدكتور ناصر الجيزاوي،
الدكتور ناصر الجيزاوي، فيتو

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي قد أعلن نتيجة إصداره الجديد لعام 2025 لتصنيف الجامعات حول العالم وأن جامعة بنها قد احتلت الترتيب 1001 - 1200 عالميًا ضمن أكثر من 2000 جامعة من 115 دولة تم تصنيفها خلال هذا الإصدار بين أكثر من 30 ألف جامعة منتشرة حول العالم، ومحليًا احتلت المركز بالفئة الرابعة محليًا مع 14 جامعة أخرى بين 47 جامعة مصرية تم تصنيفها في هذا الإصدار.

 

 

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تصنيف التايمز البريطاني

وأشار الجيزاوي إلى أن تصنيف التايمز البريطاني للجامعات قد أجرى تغيرات في المنهجية الخاصة بحساب تأثير الاستشهادات المرجعية (FWCI) في عام 2023، حيث تم تقسيمه إلى ثلاث مقاييس ببليومترية فرعية مصممة لتكون أكثر تمثيلا لجودة مخرجات البحث العلمي، بالإضافة إلى عدد من التغييرات الأخرى التي طرأت على منهجية التصنيف.

وأوضح ان التصنيف يستند إلى ثلاثة عشر مؤشرًا لقياس أداء الجامعات، بحيث يقيم المؤسسة في خمسة محاور هي التدريس والبحث العلمي، والاستشهادات المرجعية، والسمعة الدولية والدخل من الصناعة. وقد وجه رئيس الجامعة التهنئة لأسرة الجامعة من هيئة تدريس وإداريين وطلاب على هذا الإنجاز ودورة في كسب ثقة المجتمع والمستفيدين وتحسين سمعة الجامعة المؤسسية والاكاديمية وعند جهات التوظيف.

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