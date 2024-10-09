جامعة سوهاج تمحو أمية 15745 دارسا وتحصد المركز الثالث على مستوى الجمهورية

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن فوز الجامعة بالمركز الثالث علي مستوى الجامعات المصرية بتحرير ١٥٧٤٥ دارسا من قيد الأمية عن دورة يوليو ٢٠٢٤، وذلك وفقًا لما أعلنته اللجنة العليا لمحو الأمية وتعليم الكبار.

النعمانى: الجامعة تسعى لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية

وقال النعماني إن الجامعة تسعى لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري»، والتي تنفذ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تعمل على وضع الإنسان المصري في مقدمة أولويات الدولة، ليكون بناء الإنسان، أحد أهم محاور العمل في الدولة في المرحلة القادمة.

وأكد النعماني أن الجامعة قد حققت عددًا من المراكز المتقدمة في مجال محو الأمية، تأكيدًا لدورها المجتمعي والأهداف التي تتبناها المبادرة، والتي يأتي على رأس أولوياتها بناء الإنسان المصري، مضيفًا أن الجامعة من خلال كوادرها البشرية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب مستمرة في تنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لمواجهة تلك القضية الهامة.

خالد عمران يعلن حصد الجامعة للمركز الثالث على مستوى الجامعات

وأشار الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان الجامعة حصدت المركز الثالث علي مستوي الجامعات المصرية بعد جامعتي المنصورة والأزهر، مضيفًا أن ما حققته الجامعة في مجال محو الأمية من إنجازات كان نتيجة للتعاون المثمر والفعال مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمحافظة، وتضافر جهود منسوبيها من خلال إطلاق القوافل التنموية وعقد الندوات التثقيفية التوعوية داخل الجامعة وخارجها، إلى جانب المشاركة في الفعاليات الثقافية والمنتديات واللقاءات والمؤتمرات وورش العمل في مجال محو الأمية، وعقد دورات تدريبية لطلاب الجامعة بالتعاون مع فروع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وتقديم حوافز للطلاب المتميزين المشاركين في المشروع القومي لمحو الأمية من أجل تحفيزهم لمواصلة الجهود لتحرير المواطنين من الأمية.