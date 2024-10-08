وزيرة التضامن تفاجئ متصلة وترد على مكالمة عبر الخط الساخن لكارت الخدمات المتكاملة (فيديو)

فاجأت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إحدى المواطنات أثناء اتصالها على الخط الساخن لبطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 15044.

وأثناء اتصال المواطنة فوجئت بمكالمة وزيرة التضامن الاجتماعي قائلة "ألو معاكي مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي".

واستفسرت المواطنة خلال الاتصال عن إجراءات تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة لرغبتها في الحصول على سيارة من السيارات التي يتم استيرادها لذوي الهمم.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي عددًا من الاستفسارات للمواطنة حول حصولها على الدعم النقدي "كرامة" ومن المستفيد من السيارة حال الحصول عليها، حيث قالت المواطنة إن إحدى المعارض الخاصة بالسيارات عرضت عليها الحصول منها على السيارة المخصصة لذوي الهمم مقابل مبلغ من المال تحصل عليه المواطنة.

واستفسرت المواطنة خلال الاتصال عن إجراءات تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة لرغبتها في الحصول على سيارة من السيارات التي يتم استيرادها لذوي الهمم.

الدعم النقدي كرامة

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي عددًا من الاستفسارات للمواطنة حول حصولها على الدعم النقدي " كرامة" ومن المستفيد من السيارة حال الحصول عليها، حيث قالت المواطنة إن إحدى المعارض الخاصة بالسيارات عرضت عليها الحصول منها على السيارة المخصصة لذوي الهمم مقابل مبلغ من المال تحصل عليه المواطنة.

وحذرت الدكتورة مايا مرسي المواطنة من الانسياق وراء رغبة بعض المنتفعين استغلال المزايا التي توفرها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة والحصول على حقوقهم دون وجه حق للتربح منها، مؤكدة أن هذا الأمر قد يسبب لها ضررًا كبيرًا، يتمثل في سحب بطاقة الدعم النقدي " كرامة" منها، وعدم استرجاعها مرة أخري، خاصة في ظل إجراءات الدولة لحوكمة المنظومة، حتي لا يستفيد من مزايا الأشخاص ذوي الإعاقة من لا يستحق.

إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

ويتم استقبال كافة الاتصالات عليه لمعرفة إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والاستعلام عن حالة استمارة طلب البطاقة، وموعد طباعتها وتسليمها، وإجراءات تجديدها.

ودشنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الخط الساخن لأبناء مصر رقم "19828"، وهو خط أطلقته الوزارة لمساندة الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الأسرية.

ويستقبل الاتصالات عليه شباب مدربين من خريجي دور الرعاية لديهم تجارب مشتركة في الرعاية البديلة، تم اختيارهم بعناية شديدة للمساهمة في حل المشكلات والأزمات التي يتعرض لها أقرانهم في دور الرعاية.

ويستهدف الخط الساخن لأبناء مصر الذي يتلقى الاتصالات من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء الأطفال الأيتام الذين يقيمون بدورالرعاية على مستوى الجمهورية، وكذلك الإجابة على استفسارات الأسر الكافلة، خاصة في ظل سعى الوزارة إلى التوسع في نظام الأسر البديلة من الأسر الكافلة لكي يتم تنشئة الأطفال تنشئة سليمة يراعى فيها الجوانب النفسية والعاطفية والاجتماعية للأبناء.