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مدير "تعليم دمياط" يتفقد مدارس إدارة عزبة البرج التعليمية

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط يتابع المدارس

تفقد اليوم "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عدة مدارس بإدارة عزبة البرج التعليمية التعليمية.

مدير تعليم دمياط يتابع انضباط الطلاب والمعلمين وسير العملية التعليمية

 

حيث تفقد وكيل الوزارة مدارس بنات الشاطئ الإبتدائية المشتركة وأحمد عرابي الابتدائية المشتركة والفنار الإبتدائية المشتركة ورأس البر الابتدائية المشتركة وعزبة البرج الإعدادية بنات وعزبة البرج الإعدادية بنين والجربي الاعدادية الثانوية بنات ورأس البر الثانوية للصناعات البحرية تأسيس عسكري.

وخلال الجولة بالمدارس اطمأن "وكيل الوزارة" على انضباط الطلاب والمعلمين وسير العملية التعليمية بشكل عام، كما قام بتفقد الفصول الدراسية والتأكد من سد عجز المعلمين وتناسب الكثافة الطلابية مع الإمكانيات المتاحة.

وكيل الوزارة يتابع سير العملية التعليمية 

 

وكيل الوزارة يؤكد علي أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين

 

وأكد "وكيل الوزارة" على أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين، مشددًا على ضرورة الاهتمام بجودة التعليم وتطوير العملية التعليمية، معربًا عن ثقته في قدرة المعلمين والطلاب على تحقيق المزيد من الإنجازات.

وكيل الوزارة يتابع مدارس دمياط

 

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