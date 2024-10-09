الأربعاء 09 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انتصارات أكتوبر المجيدة، ندوة تثقيفية بجامعة بنها

جامعة بنها، فيتو
جامعة بنها، فيتو

افتتح الدكتور السيد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الندوة التثقيفية عن نصر أكتوبر والتي نظمتها كلية التربية النوعية، ضمن سلسلة احتفالات الجامعة بانتصارات أكتوبر المجيدة، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها. 

جامعة بنها تحافظ على ترتيبها عالميا بتصنيف التايمز البريطاني

الكشف على 148 حالة في قافلة طبية بجامعة بنها

ندوة عن حرب اكتوبر بجامعة بنها 


جاء ذلك بحضور الدكتور هاني شحته القائم بعمل عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة غادة شاكر وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب.
وحاضر بالندوة اللواء مجدي عبد الصبور من المحاربين القدامي ومن أبطال حرب أكتوبر، والخبير المصرفي حافظ موسي نقيب التجاريين بمحافظة القليوبية.
وأكد الدكتور السيد فوده أن جامعة بنها حريصة علي تنظيم العديد من الندوات التثقيفية من أجل توعية الشباب بتاريخ حرب أكتوبر المجيدة، لخلق جيل من الشباب يكون على وعى ودراية بتاريخه وحاضره ومستقبله.
وتناولت الندوة  أهم الدروس المستفادة من نصر أكتوبر العظيم، ودور القوات المسلحة المصرية، والمرأة المصرية، وتكاتف الشعب المصري ككل في تحقيق هذا النصر.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدكتورة غادة شاكر الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي الدكتور هانى شحته انتصارات حرب أكتوبر المجيدة

مواد متعلقة

جامعة بنها تحافظ على ترتيبها عالميا بتصنيف التايمز البريطاني

جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية كوم أشفين بقليوب

جامعة بنها تنظم قوافل توعوية وتثقيفية بمركز شباب كفر عابد بطوخ

الأكثر قراءة

بيان سعودي عاجل بشأن الوضع الصحي للملك سلمان

بزيادة تصل لـ 55 جنيهًا، ارتفاع أسعار منتجات أوكسي في الأسواق

التأمينات الاجتماعية تكشف حقيقة خصم 2% من معاشات نوفمبر 2024

البنك المركزي يعلن تراجع التضخم في سبتمبر 2024

عبد الواحد السيد: طلبنا تأجيل لقاء بيراميدز لهذا السبب

الأهلي يرحب بانتقال القندوسي لهذا النادي

مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات جديدة، تعرف عليها

البنك الأهلي يقرر تخفيض العائد على الشهادات الدولارية

منوعات

المزيد

نجل قديروف يدعو مقاتلي الشيشان للتخلي عن موسيقى البوب

لها بصمة ضوئية غريبة، العلماء يكتشفون مجرة لا تشبه أي شيء رأوه من قبل

لم تتوقف عن العطس منذ 20 يومًا، سيدة حيرت العالم بمرضها الغامض (فيديو)

خلال 9 أشهر من 2024، انخفاض كبير في أعداد المسافرين بمطار بن جوريون الإسرائيلي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي والسبيط في سوق العبور

خدمات جديدة للتيسير على الطلاب في المترو

انخفاض الجوافة والكانتلوب، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 9-10-2024 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

ارتفاع أسعار 13 سلعة غذائية بعد زيادة التضخم السنوى لشهر سبتمبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو العلق المخلوق منه الإنسان؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير حلم قراءة سورة الكهف في المنام وعلاقته بطول العمر

تفسير صادم لرؤية الميت مريضا فى المنام

المزيد
الجريدة الرسمية