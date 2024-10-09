انتصارات أكتوبر المجيدة، ندوة تثقيفية بجامعة بنها

افتتح الدكتور السيد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الندوة التثقيفية عن نصر أكتوبر والتي نظمتها كلية التربية النوعية، ضمن سلسلة احتفالات الجامعة بانتصارات أكتوبر المجيدة، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.

ندوة عن حرب اكتوبر بجامعة بنها



جاء ذلك بحضور الدكتور هاني شحته القائم بعمل عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة غادة شاكر وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب.

وحاضر بالندوة اللواء مجدي عبد الصبور من المحاربين القدامي ومن أبطال حرب أكتوبر، والخبير المصرفي حافظ موسي نقيب التجاريين بمحافظة القليوبية.

وأكد الدكتور السيد فوده أن جامعة بنها حريصة علي تنظيم العديد من الندوات التثقيفية من أجل توعية الشباب بتاريخ حرب أكتوبر المجيدة، لخلق جيل من الشباب يكون على وعى ودراية بتاريخه وحاضره ومستقبله.

وتناولت الندوة أهم الدروس المستفادة من نصر أكتوبر العظيم، ودور القوات المسلحة المصرية، والمرأة المصرية، وتكاتف الشعب المصري ككل في تحقيق هذا النصر.

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