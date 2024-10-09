رئاسة الزينية في الأقصر تبحث شكاوى المواطنين من عدم توصيل الصرف الصحي

التقى العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر بعدد من أهالى المدامود العجوز بقرية المدامود القبلي حيث قاموا بعرض شكوى بشأن عدم البدء في أعمال مشروع الصرف الصحي بالقرية حتي الان، فتم إطلاعهم علي المخطط الزمني وما تم تنفيذه من أعمال وموعد دخول المدامود العجوز والمدامود القبلى ضمن خدمة الصرف الصحي.

مطالب أهالي الأقصر



وفى السياق ذاته وبشأن أعمال إعادة تركيب محولات وأسلاك الإنارة العامة للطريق الزراعي الشرقي بنطاق مركز الزينية، أوضح "الهوارى " أنه جارى توصيل الأسلاك لسرعة التركيب والإنارة بإشراف حجازى النحاس نائب رئيس المركز ورؤساء القرى والإدارة الهندسية ومسؤل كهرباء المركز.



جاء ذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالتواصل مع المواطنين والرد علي إستفساراتهم ودراسة شكواهم لإيجاد أنسب الحلول لها بما يتناسب مع القانون،و وفقًا للمخطط الزمني المقرر من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

الصرف الصحي في الزينية



يذكر أن خطة العمل لتشغيل الصرف الصحي بقرى مركز ومدينة الزينية بالأقصر والتي بلغت أكثر من مليار جنيها، حيث أن المدامود بحري (الرئيسية) تم التشغيل الثلاثاء الماضي، الزينية بحري 31 أكتوبر الجارى، والصعايدة 31 يناير المقبل، ومدامود العجوز 31 مارس المقبل، والزينية قبلي 30 أبريل المقبل، والعشي 31 مايو المقبل، والمدامود قبلي 30 يونيو المقبل.

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