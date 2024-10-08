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ولي العهد السعودي يكشف الحالة الصحية للملك سلمان

الملك سلمان، فيتو
الملك سلمان، فيتو

طمأن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء السعودي، الجميع على صحة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

الحالة الصحية للملك سلمان 

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أعرب محمد بن سلمان عن تقديره لكل من سأل عن صحة الملك سلمان، داعيًا المولى عز وجل أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية.

إصابة العاهل السعودي بالتهاب في الرئة

ويوم الأحد، أعلن الديوان الملكي السعودي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يجري، بناء على ما أوصت به العيادات الملكية بعمل بعض الفحوصات الطبية جراء التهاب في الرئة، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية.

وأختتم الديوان الملكي، بيانه قائلا: حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية.

 

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