الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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سياسة

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في كنائس عزبة النخل

البابا تواضروس
البابا تواضروس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل.
وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الانبا سيداروس عرض على قداسة البابا تواضروس الثاني بعض الموضوعات الخاصة بخدمته الرعوية.

البابا تواضروس يلقي العظة الأسبوعية من كنيسة العذراء المعلقة

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، العظة الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء مريم المعلقة.
ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الأسبوعي لقداسة البابا تواضروس الثاني، عدد من أساقفة المجمع المقدس بالقاهرة، وكهنة وشعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

الكنيسة الأرثوذكسية تعقد لقاءات للكهنة للتوعية بأهمية ترشيد المياه

تدرس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عقد لقاءات تدريبية لكهنة الكنيسة لتوعيتهم بأهمية الاستخدام الرشيد للمياه ليقوموا بدورهم بتوعية أبناء الكنيسة في العظات والاجتماعات الكنسية.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، يرافقهما وفدان من وزارتيهما.

وجرى خلال اللقاء بحث تنسيق الجهود بخصوص التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، ودور الكنيسة القبطية ووزارة الأوقاف في هذا السياق.

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