الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رياضة

قرار عاجل من الاتحاد الآسيوي بشأن مباراة النصر السعودي واستقلال طهران الإيراني

نادي النصر السعودي
نادي النصر السعودي

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نقل مباراة نادي النصر السعودي المقبلة ضد استقلال طهران الإيراني  إلى خارج إيران بسبب الاحداث السياسية الجارية في البلاد.


وقام الاتحاد الآسيوي بإبلاغ الاتحاد الإيراني لكرة القدم بنقل المباراة إلى ملعب محايد، ليُتيح الفرصة لنادي الاستقلال باختيار الملعب البديل.


جاء ذلك بعد طلب من جانب النصر بنقل مباراته ضد الاستقلال خارج إيران، بسبب الأحداث الجارية.


وأكدت تقارير إعلامية  أن نادي الاستقلال يفاضل بين 3 دول لاستضافة مباراته ضد النصر وهي  "عمان والإمارات وقطر".


ومن المقرر أن يلعب النصر ضد الاستقلال يوم الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري، في الجولة الثالثة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

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