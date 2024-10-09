إعلام إسرائيلي: سقوط عشرات الصواريخ على حيفا وصفارات الإنذار تدوي

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، إن عشرات الصواريخ أطلقت على منطقة حيفا وكريوت، مضيفة أن صواريخ وشظايا سقطت إثر عمليات اعتراض جوي في سماء حيفا والكريوت.

سقوط عشرات الصواريخ على حيفا

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن هناك 4 مصابين جراح أحدهم خطيرة إثر القصف الأخير على منطقة خليج حيفا.

وذكرت الجبهة الداخلية بإسرائيل أن صفارات الإنذار تدوي في بلدات بمحيط مدينة حيفا.

وفي السياق ذاته أفادت الجزيرة بأن رشقة صاروخية ثانية أطلقت من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل.

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