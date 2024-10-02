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منال عوض: زيادة منافذ تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء

وزير التنمية المحلية،
وزير التنمية المحلية، فيتو
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وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، سكرتيري عموم المحافظات بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والدورية لرؤساء الأحياء والمدن والمراكز كلًا في نطاق محافظته على مدار اليوم لسير العمل فى ملف التصالح على مخالفات البناء.

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التصالح فى مخالفات البناء

وأكدت على تذليل أي عقبات تواجه المواطنين، مع زيادة منافذ تلقى الطلبات وأعداد العاملين فى المنظومة، والتواجد الميداني مع  المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على مدار اليوم والمترددين على  مقار الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية لمساعدتهم في سرعة الانتهاء من تقديم وفحص الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والممتنعين عن التصالح.


وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستقوم خلال الفترة الحالية بإجراء تقييم لأداء جميع القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء ومديري المراكز التكنولوجية بالمحافظات وفقًا لما حققوه من نسب إنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء وإثابة المتميزين وتكريمهم.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بالقيام بحملات على المحافظات للتأكد من اتخاذها الإجراءات والتسهيلات التي تم إقرارها خلال الفترة الماضية، موضحة أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين فى التصالح لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديدة وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات.

 

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