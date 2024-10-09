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سياسة

رفعت سيد أحمد يدعو لتوحيد الصف الفلسطيني لمواجهة الكيان الصهيوني

رفعت سيد احمد، فيتو
رفعت سيد احمد، فيتو

أكد الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجي والمفكر القومي، أهمية توحيد الصف الفلسطيني في المرحلة الحالية من الحرب ضد الكيان الصهيوني. 

وشدد على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من رام الله، والسلطة الفلسطينية، وحركة حماس، وجميع قوى المقاومة، لمناقشة شؤون المواطنين في ظل القصف المتواصل على قطاع غزة.

وقال الدكتور سيد أحمد لـ فيتو: "يجب أن نعمل على مشروع مقاومة واحد مشترك على أرض الواقع، وليس فقط للتفكير في اليوم التالي". 

وأوضح أن من الضروري أن تتولى فصائل المقاومة إدارة الحرب بشكل استراتيجي، في ظل الاحتلال المستمر لقطاع غزة.

وأكد أن "مصلحة السلطة الفلسطينية تكمن في دعم المقاومة في القطاع، وتطوير آلية للعمل الموحد، خصوصًا أن الشعب الفلسطيني يختار خيار المقاومة لإقامة دولته على كامل ترابه الوطني".

وأضاف أن السيطرة على قطاع غزة ستؤول للمقاومة بعد انتهاء الحرب، مما يستدعي من جميع الفصائل العمل معًا من أجل تحقيق الأهداف المشتركة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة 

وذكرت مصادر أن حركتي فتح وحماس اتفقتا على "تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، ستسمى لجنة الإسناد المجتمعي وتتبع إداريا لحكومة رام الله ".

وأضافت المصادر بحسب "سكاي نيوز عربية"، اليوم الأربعاء: "لجنة الإسناد المجتمعي تتشكل من 10-15 عضوا مهنيا من غير المنتمين للفصائل الفلسطينية، وسيناط بها إدارة المعابر وملفات الصحة والإغاثة والإيواء والتنمية الاجتماعية والتعليم".

وتابعت: "تمويل اللجنة سيأتي من جهات دولية داعمة ومن ميزانية الحكومة الفلسطينية والجباية الداخلية".

ولفتت إلى أن اجتماعا لفتح وحماس في القاهرة، اليوم الأربعاء، سيبحث تفاصيل تشكيل وعمل اللجنة.

وأفادت المصادر بأن التوافق على هذه اللجنة جاء لقطع الطريق على مخطط بنيامين نتنياهو تشكيل إدارة مدنية إسرائيلية لإدارة غزة يكون جيش الإحتلال الإسرائيلي هو صاحب القرار فيها.

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قطاع غزة السلطة الفلسطينية حركة حماس إسرائيل فصائل المقاومة

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