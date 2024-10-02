الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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أستاذة بالقومي للبحوث تحصد جائزة القيادة في العلوم والتكنولوجيا العالمية لعام 2024

الدكتورة أمل أمين
الدكتورة أمل أمين
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حققت الدكتورة أمل أمين، الأستاذة بمعهد الصناعات الكيماوية بالمركز القومي للبحوث، إنجازًا علميًا ووطنيًا جديدًا بحصولها على جائزة القيادة في العلوم والتكنولوجيا العالمية لعام 2024 للنساء الاستثنائيات في السلام.

وقامت الدكتورة فجر عبدالجواد، القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، بتقديم التهنئة الحارة للدكتورة أمل أمين على هذا الإنجاز الاستثنائي، مؤكدة على أهمية هذا التكريم الذي يعكس جهود الدكتورة أمل في خدمة العلم والوطن.

معلومات عن جائزة القيادة في العلوم والتكنولوجيا العالمية لعام 2024

وتُمنح هذه الجائزة من قبل منظمة "الطرق إلى السلام" الدولية، العاملة بالتعاون مع الأمم المتحدة، تقديرًا لجهود الدكتورة أمل في مجال العلوم والسلام على المستوى الدولي.

جدير بالذكر أنه قد ساهمت الدكتورة أمل بشكل كبير في جعل العلم أداة لتحقيق السلام والتنمية من خلال عملها الدؤوب في العديد من المنظمات والمبادرات الدولية.

ويُذكر أيضا أن الدكتورة أمل أمين هي المؤسس والرئيس لمبادرة المرأة في العلوم بلا حدود الدولية، وهي مبادرة تهدف إلى تمكين المرأة في مجال العلوم والتكنولوجيا. كما أنها مؤسس الأكاديمية العالمية لشباب العلماء، وعضو في مجلس العلوم العالمي، وعضو في مجلس إدارة الاوركيد - قاعدة البيانات العلمية العالمية.

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الصناعات الكيماوية التكنولوجيا العالمية بالمركز القومي للبحوث رئيس المركز القومي للبحوث مجال العلوم والتكنولوجيا

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