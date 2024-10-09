مقتل وإصابة شرطيين سوريين في غارة إسرائيلية على القنيطرة

أفاد التلفزيون السوري، اليوم الأربعاء بمقتل شرطي وإصابة آخر بجروح إثر قصف إسرائيلي استهدف مدينة القنيطرة.

غارات إسرائيلية تستهدف سوريا

وبالأمس الثلاثاء أعلنت وزارة الدفاع السورية، أن غارة إسرائيلية على حي المزة بـ دمشق أودت بحياة 7 مدنيين وأسفرت عن جرح 11 آخرين، وذلك وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

وأفادت وسائل إعلام سورية، بأن هناك قصفا جويا عنيفا يستهدف منطقة المزة في العاصمة السورية دمشق.

وبحسب «رويترز»، أشارت وسائل إعلام سورية، إلى أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق.

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