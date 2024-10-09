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محافظات

محافظ شمال سيناء يشهد اصطفاف شاحنات مصر الخير

اصطفاف مصر الخير
اصطفاف مصر الخير

شهد اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الأربعاء، اصطفاف شاحنات المواد الغذائية المقدمة من مؤسسة مصر الخير إلي أبناء شمال سيناء.

 

محافظ شمال سيناء يشهد اصطفاف شاحنات مصر الخير


وقال المحافظ، إن تعاون الحكومة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص  يؤكد تكاتف الجميع من أجل تنمية وتعمير سيناء، حيث اتحاد الحكومة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لتكوين مثلث متكامل، استطاع تقديم الخدمات لأهالي سيناء على مستوى عالي من الجودة في كافة مناحي الحياة، من تعليم وصحة وتكافل اجتماعي. 
 

وأضاف المحافظ، أن الشاحنات عددها  22 شاحنة محملة بالمواد الغذائية، حيث سيتم توزيعها علي الأسر الأكثر احتياجا في مختلف مناطق شمال سيناء.

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