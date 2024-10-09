محافظ شمال سيناء يشهد اصطفاف شاحنات مصر الخير
شهد اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الأربعاء، اصطفاف شاحنات المواد الغذائية المقدمة من مؤسسة مصر الخير إلي أبناء شمال سيناء.
محافظ شمال سيناء يشهد اصطفاف شاحنات مصر الخير
وقال المحافظ، إن تعاون الحكومة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص يؤكد تكاتف الجميع من أجل تنمية وتعمير سيناء، حيث اتحاد الحكومة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لتكوين مثلث متكامل، استطاع تقديم الخدمات لأهالي سيناء على مستوى عالي من الجودة في كافة مناحي الحياة، من تعليم وصحة وتكافل اجتماعي.
وأضاف المحافظ، أن الشاحنات عددها 22 شاحنة محملة بالمواد الغذائية، حيث سيتم توزيعها علي الأسر الأكثر احتياجا في مختلف مناطق شمال سيناء.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.