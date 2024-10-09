التعليم العالي تعلن عن منح ماجستير وبرنامج تدريبي مُقدم من "الجايكا"
أفاد قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي _ الإدارة المركزية للبعثات، بإعلان المكتب التمثيلي لهيئة التعاون الدولي اليابانية بالقاهرة JICA، عن فتح باب التقدم لبرنامج الماجستير، وكذا برنامج التدريب الداخلي للدفعة الثانية عشرة من مبادرة التعليم التجاري الإفريقي للشباب (مبادرة ABE) لعام 2025.
الإعلان عن منح للماجستير وبرنامج تدريبي مُقدم من هيئة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا"
وأوضح الإعلان أن مبادرة ABE، توفر الفرص للمُشاركين من الدول الإفريقية للدراسة في الجامعات اليابانية، بالإضافة إلى فرص للتدريب في الشركات اليابانية؛ بهدف تطوير الموارد البشرية في القطاعين الخاص والعام في القارة الإفريقية.
جدير بالذكر أن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدعم الباحثين وتوفير كل السُبل للارتقاء بجودة البحث العلمي.
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