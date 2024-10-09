الأربعاء 09 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التعليم العالي تعلن عن منح ماجستير وبرنامج تدريبي مُقدم من "الجايكا"

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور

أفاد قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي _ الإدارة المركزية للبعثات، بإعلان المكتب التمثيلي لهيئة التعاون الدولي اليابانية بالقاهرة JICA، عن فتح باب التقدم لبرنامج الماجستير، وكذا برنامج التدريب الداخلي للدفعة الثانية عشرة من مبادرة التعليم التجاري  الإفريقي للشباب (مبادرة ABE) لعام 2025.

الإعلان عن منح للماجستير وبرنامج تدريبي مُقدم من هيئة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا"

وأوضح الإعلان أن مبادرة ABE، توفر الفرص للمُشاركين من الدول الإفريقية للدراسة في الجامعات اليابانية، بالإضافة إلى فرص للتدريب في الشركات اليابانية؛ بهدف تطوير الموارد البشرية في القطاعين الخاص والعام في القارة الإفريقية.

جدير بالذكر أن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدعم الباحثين وتوفير كل السُبل للارتقاء بجودة البحث العلمي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التعليم العالي الادارة المركزية للبعثات التعاون الدولي اليابانية التعليم التجاري التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات اليابانية الدول الافريقية الشركات اليابانية

مواد متعلقة

تكليف الدكتور محمود رمزي قائما بأعمال مدير معهد بحوث البترول

الشروط التي تضعها شركات الطيران على وزن الحقائب

إياتا: زيادة الطلب على السفر وأزمة في سعة البنية التحتية

أخبار مصر اليوم: تحذير عاجل من الشبورة.. ساويرس يعلن بدء كتابة مذكراته.. وخبير يكشف رسالة السيسي للخارج من حضور تفتيش حرب الفرقة السادسة

ظهور نتيجة اختبارات طلاب دبلوم الفنية الزراعية "معاهد" للقبول بكليات الزراعة

على رأسها التجارة الإلكترونية، عوامل ساهمت في زيادة الشحن الجوي

جامعة عين شمس تستقبل وفدا من مدربي هيئة "أميديست" للطلاب ذوي الإعاقة

مصر للطيران الناقل الرسمي للوفود المشاركة في مهرجان الإسكندرية السينمائي

الأكثر قراءة

الأهلي يرحب بانتقال القندوسي لهذا النادي

تكليفات رئاسية جديدة لوزير الاتصالات وكبار رجال الدولة

تراجع أسعار سبائك الذهب اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024

مشاهد مرعبة لإعصار ميلتون في فلوريدا (فيديو)

بعد إعلان معدل التضخم السنوي، ارتفاع أسعار 8 سلع غذائية خلال سبتمبر 2024

وداع مهيب، نعوش 7 معظمهم سيدات من قرية واحدة بالشرقية (صور)

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024 في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 9-10-2024 في الأسواق

منوعات

المزيد

لها بصمة ضوئية غريبة، العلماء يكتشفون مجرة لا تشبه أي شيء رأوه من قبل

لم تتوقف عن العطس منذ 20 يومًا، سيدة حيرت العالم بمرضها الغامض (فيديو)

خلال 9 أشهر من 2024، انخفاض كبير في أعداد المسافرين بمطار بن جوريون الإسرائيلي

إعصار "ميلتون" يمنع ناسا من إطلاق مسبار إلى قمر المشتري

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء

تراجع أسعار سبائك الذهب اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 9-10-2024 بالبورصات العالمية

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير صادم لرؤية الميت مريضا فى المنام

أين يقع البيت المعمور، وما هو البحر المسجور؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

هل تجب قراءة الفاتحة في الصلاة؟ وما هي أهم الأخطاء

المزيد
الجريدة الرسمية