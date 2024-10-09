محافظ القليوبية يتابع أعمال المرحلة الثالثة للمخططات التفصيلية للمناطق الصناعية

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اجتماعًا مع النقيب محمد جمال يوسف بإدارة المساحة العسكرية والمشرف على مشروع إعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية ولاية وزارة التنمية المحلية، والمهندس نجيب أحمد نجيب ، والمهندس ماهر أحمد مصطفى من فريق الدعم الفنى والربط الشبكى بالمركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية بإدارة المساحة العسكرية، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات، والمهندسة منال زين العابدين مدير التخطيط العمراني عادل السيد مدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار، وذلك لمناقشة مخرجات المرحلة الثالثة من إعداد المخطط التفصيلي للمناطق الصناعية الصفا والشروق بالخانكة.

مشروع إنشاء المخطط التفصيلي للمناطق الصناعية

وأوضح محافظ القليوبية أن مشروع إنشاء المخطط التفصيلي للمناطق الصناعية ضمن بروتوكول التعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة التنمية المحلية والمتضمن إعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية وإعداد قواعد بيانات وصفية لها تتضمن كافة البيانات التفصيلية المتعلقة بقطع الأراضي وشبكة الطرق والاشتراطات البنائية والتخطيطية والذي يأتي إطار دفع عجلة الاستثمار ودعم المستثمرين وسرعة اتخاذ الإجراءات واستخراج البيانات والتراخيص اللازمة.

وخلال الاجتماع تم استعراض آلية عمل المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمنطقة الصناعية من خلال ربط المحافظة بالبنية المعلوماتية لإدارة المساحة العسكرية، حيث تم تقديم شرح تفصيلي عن المنظومة مع عرض المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية وبطاقات الوصف الخاصة بكل مصنع والإمكانات المختلفة للمنظومة والتي تتيح استعراض كافة البيانات الخاصة بالمصانع والاستخدامات المختلفة وتقارير المتابعة الدورية التي تقوم بها كافة الجهاز المعنية بالمنطقة الصناعية، وشرح آلية إضافة البيانات وتعديلها من خلال المختصين بالمحافظة بعد ربط إدارة الاستثمار بالمحافظة بإدارة المساحة العسكرية إلكترونيًا واستخدام المنظومة الخاصة بالبنية المعلوماتية المكانية.

وعرض ممثل إدارة المساحة العسكرية علي المحافظ أسلوب العمل على منظومة المناطق الصناعية من خلال قاعدة بيانات موحدة قياسية يتم من خلالها الاستعلام عن أي مصنع أو منشأة وكذا أية بيانات تم استحداثها مما يؤدى الي سهولة اتخاذ القرار، كما يعطى تطبيق المناطق الصناعية بالخريطة التفاعلية مؤشرات الأداء داخل المناطق الصناعية، مشيدا بمجهودات فريق العمل بالمحافظة ودورها الريادي.

ووجه محافظ القليوبيةبسرعة تشغيل المنظومة ورفع كافة البيانات بشكل دوري لضمان إستدامة واستمرارية المنظومة، مؤكدًا أنه سيقوم بنفسه باستخدام حساب خاص به لإستعراض المنظومة بشكل يومي ومباشر على أن يقوم فريق إدارة المساحة العسكرية بإنشاء حسابات وتجهيز بنية العمل الإلكترونية على الأجهزة المختلفة بإدارتي الاستثمار ومركز المعلومات بالديوان العام.

كما أوضح المهندس نجيب أحمد نجيب بالمركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية بإدارة المساحة العسكرية أنه يمكن إنشاء التطبيقات المختلفة التى تناسب طبيعة عمل المحافظة والتى تقدم مؤشرات أداء بشكل تفاعلي للبيانات علي خريطة رقمية.

وفي نهاية الاجتماع أكد المحافظ أن الدولة خلال الفترة الحالية تشهد طفرة واهتماما واضحا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير ودعم الصناعة الوطنية وإتاحة الفرصة أمام الكيانات الاقتصادية للتوسع في إقامة المزيد من الاستثمارات وتسعى الدولة جاهدة لإزالة كافة العوائق التي تحول دون تحقيق الطفرة الصناعية من خلال تمكين القطاع الخاص للتوسع في استثماراته لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.

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