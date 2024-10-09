الأربعاء 09 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس أجا بالدقهلية يتفقد المستشفى المركزى

جولة رئيس اجا علي
جولة رئيس اجا علي المستشفي، فيتو

اجري المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مجلس مركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية مرور مفاجيء بمستشفى أجا المركزى للاطمئنان على سير العمل ومدى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتقديم الخدمة الطبيه للمرضى فى جميع الأوقات وانتظام العمل بالمستشفى بصورة منتظمة، وتواجد الأطباء والممرضين والإداريين بالمستشفى.

 

وقد أسفرت الجوله عن تفقد قسم الاستقبال ومستوى النظافه العامه والإطلاع على السجلات بالمستشفى، للتأكيد على ضرورة وجود الأطباء وأطقم التمريض وحسن معاملة المرضى.

تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بصورة لائقة

ووجه "رئيس المركز" بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بصورة لائقة، مشيرا إلى أننا نعمل جميعا كل في موقعه تنفيذيين وأطباء وممرضين من أجل خدمة المواطنين وتلبيهة كافة مطالبهم وحل مشاكلهم وتقديم الخدمة الطبية اللائقة للمرضى..

تحرير 266 محضرًا في حملات تموينية على أسواق الدقهلية

وكيل صحة الدقهلية يتفقد سير العمل بمستشفى حميات المنصورة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أطقم التمريض الأطباء والممرضين الخدمات الطبيه المقدمة للمواطنين الخدمات الطبية والعلاجية النظافة العامة جودة الخدمات الطبية المقدمة صحة الدقهلية مستشفي حميات المنصورة وكيل صحة الدقهلية مستشفي أجا المركزي مركز ومدينة أجا مستوى النظافة محافظة الدقهلية للاطمئنان على سير العمل

مواد متعلقة

تحرير 266 محضرًا في حملات تموينية على أسواق الدقهلية

وكيل صحة الدقهلية يتفقد سير العمل بمستشفى حميات المنصورة

محافظ الدقهلية يستعرض ملف تطوير ورفع كفاءة مدينة جمصة

وكيل تعليم الدقهلية يستقبل المنسق التنفيذي للمشروعات التربوية بمؤسسة البحث العلمي

الأكثر قراءة

الأهلي يرحب بانتقال القندوسي لهذا النادي

تكليفات رئاسية جديدة لوزير الاتصالات وكبار رجال الدولة

تراجع أسعار سبائك الذهب اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024

مشاهد مرعبة لإعصار ميلتون في فلوريدا (فيديو)

بعد إعلان معدل التضخم السنوي، ارتفاع أسعار 8 سلع غذائية خلال سبتمبر 2024

وداع مهيب، نعوش 7 معظمهم سيدات من قرية واحدة بالشرقية (صور)

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024 في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 9-10-2024 في الأسواق

منوعات

المزيد

لها بصمة ضوئية غريبة، العلماء يكتشفون مجرة لا تشبه أي شيء رأوه من قبل

لم تتوقف عن العطس منذ 20 يومًا، سيدة حيرت العالم بمرضها الغامض (فيديو)

خلال 9 أشهر من 2024، انخفاض كبير في أعداد المسافرين بمطار بن جوريون الإسرائيلي

إعصار "ميلتون" يمنع ناسا من إطلاق مسبار إلى قمر المشتري

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء

تراجع أسعار سبائك الذهب اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 9-10-2024 بالبورصات العالمية

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير صادم لرؤية الميت مريضا فى المنام

أين يقع البيت المعمور، وما هو البحر المسجور؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

هل تجب قراءة الفاتحة في الصلاة؟ وما هي أهم الأخطاء

المزيد
الجريدة الرسمية