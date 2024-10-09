رئيس أجا بالدقهلية يتفقد المستشفى المركزى

اجري المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مجلس مركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية مرور مفاجيء بمستشفى أجا المركزى للاطمئنان على سير العمل ومدى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتقديم الخدمة الطبيه للمرضى فى جميع الأوقات وانتظام العمل بالمستشفى بصورة منتظمة، وتواجد الأطباء والممرضين والإداريين بالمستشفى.

وقد أسفرت الجوله عن تفقد قسم الاستقبال ومستوى النظافه العامه والإطلاع على السجلات بالمستشفى، للتأكيد على ضرورة وجود الأطباء وأطقم التمريض وحسن معاملة المرضى.

تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بصورة لائقة

ووجه "رئيس المركز" بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بصورة لائقة، مشيرا إلى أننا نعمل جميعا كل في موقعه تنفيذيين وأطباء وممرضين من أجل خدمة المواطنين وتلبيهة كافة مطالبهم وحل مشاكلهم وتقديم الخدمة الطبية اللائقة للمرضى..

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