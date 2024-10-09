تحرير 266 محضرًا في حملات تموينية على أسواق الدقهلية

تشهد محافظ الدقهلية استمرار تنفيذ الحملات التموينية بنطاق المحافظة لرفع المعاناة عن المواطنين.

حملات تموينية بالدقهلية

وجاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية استمرت اعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة.

لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق

واكد"اللواء مرزوق"انه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.

واضاف محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال" اللواء مرزوق "أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين اسفرت عن تحرير 266 محضرا بالمخالفات بمراكز ومدن المحافظة وقرر "اللواء مرزوق "احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.



وجاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن عبد الفتاح وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان الحملات التموينية التي تم تنفيذها باشراف ومتابعة محمد زغلول مدير عام إدارة الرقابة التموينية والدكتورة شيماء الهندى مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين والدكتور احمد ابوالغيط معاون مدير المديرية للرقابة والإعلام.

ضبط وتحرير 198 مخالفة في مجال الرقابة

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها قامت بضبط وتحرير 198 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز بنطاق المحافظة حيث تم ضبط وتحرير 68 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق موضحا ان تلك المخالفات شملت في مجال الرقابة علي المخابز محاضر عدم مطابقة للمواصفات ومحاضر نقص وزن ومحاضر عدم وجود قائمة بيانات ومحاضر تجميع دقيق ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء من الانتاج ومحاضر تصرف في دقيق محاضر غلق بدون إذن.

حملات في مجال الرقابة علي الاسواق

وفي مجال الرقابة علي الاسواق شملت المخالفات محاضر عدم إعلان عن الاسعار ومحاضر عدم وجود شهاده صحية ومحاضر ذبح خارج السلخانه محاضر تجميع سلع مدعمه ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي ومحاضر عدم الاعلان عن وجود مخازن ومحاضر تصرف في سلع تموينيه (تاجر تمويني) ومحاضر وجود سلع بدون فواتير ومحاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر تجميع سلع مدعمه (مواد بتروليه) ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي وقد تم التحفظ علي 15 كجم لحوم مفرومه و14 اسطوانه غاز و1200كجم نخالة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

اهمية تواصل حملات الرقابة التموينية

وأكد " مرزوق" اهمية تواصل حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.