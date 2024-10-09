شرم الشيخ للمسرح الشبابي يكشف عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة أبو الحسن سلام

كشفت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة أبو الحسن سلام للبحث العلمي في نسختها الرابعة، وذلك بالدورة التاسعة للمهرجان.

مسابقة أبو الحسن سلام للبحث العلمي

ويأتي المحور الرئيسي للتسابق هذا العام في مسابقة البحث العلمي بعنوان "تحديات مسرح الطفل في عصر الذكاء الاصطناعي".

وتتكون لجنة التحكيم هذا العام، وبحسب الترتيب الأبجدي من كل من: الدكتور ثامر العربيد عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بسوريا، والدكتورة رانيا يحيي مدير الأكاديمية المصرية للفنون بروما، والدكتور محمد أبو الخير أستاذ الإخراج بأكاديمية الفنون.

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي خلال الفترة من 15 الي 20 نوفمبر المقبل، وتحمل الدورة المقبلة اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي.