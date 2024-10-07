شرم الشيخ للمسرح الشبابي يكشف أعضاء لجنة تحكيم مسابقة التأليف

كشف المخرج مازن الغرباوي رئيس ومؤسس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عن قوام لجنة تحكيم مسابقة التأليف المسرحي التي تنطلق باسم الكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول.

لجنة تحكيم مسابقة التأليف المسرحي

وتتكون اللجنة من مصر الكاتبة صفاء البيلي، والدكتور عادل حربي من السودان، المخرج فهد ردة الحارثي من السعودية.

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

ومهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي، خلال الفترة من 15: 20 نوفمبر 2024.

وتحمل الدورة المقبلة اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة انجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب.