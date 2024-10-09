استقبل اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية ومدير المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية، والوفد المرافق له، في زيارتهم للمحافظة؛ لمناقشة الموقف التنفيذي لخطة البرنامج، والوقوف على نسب تنفيذ المشروعات، وإزالة أية المعوقات، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ مدير وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة، وأعضاء المكتب التنسيقي لبرنامج تنمية صعيد مصر، وأعضاء وحدة التنفيذ بديوان عام المحافظة.



محافظ سوهاج ونائبه يناقشان برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بأهمية متابعة مستجدات أعمال الأنشطة التي يتم تنفيذها ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذى يستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد، وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية، وتنمية الاقتصاد المحلي، وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية.



وقد رحب محافظ سوهاج خلال اللقاء بوفد المكتب التنسيق، مؤكدا على أهمية البرنامج في دعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد، وخاصة بمحافظة سوهاج، وتنمية التكتلات الاقتصادية، تحقيقا لخطة الدولة للتنمية المستدامة، ورؤية القيادة السياسية مصر 2030، لافتا إلى أهمية المشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال البرنامج، والتي تعد محورا أساسيا في عملية التنمية، وخلق فرص عمل مستدامة، ودعم التنافسية، وتنمية الاقتصاد المحلي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية.



وأكد المحافظ على تسخير كافة إمكانات المحافظة وتذليل جميع المعوقات أمام تنفيذ المشروعات التي يستهدفها البرنامج على أرض سوهاج، خاصة في ظل اهتمام الدولة، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمل على تنمية الصعيد، وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



ومن جانبه وجه الدكتور هشام الهلباوي الشكر المحافظ، وفريق العمل بالمحافظة، على الجهد المبذول، والدعم التام للبرنامج خلال الفترة الماضية، وعلى هامش الزيارة فقد تم عقد اجتماع بحضور الدكتور هشام الهلباوي والوفد المرافق له، والدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، بفريق وحدة التنفيذ بالمحافظة تم خلاله مناقشة أبرز الإيجابيات التي تحققت، وأبرز المعوقات، والعمل على حلها ودعم عملية التنفيذ، وبحث الموقف التنفيذي لمشروعات البرنامج، ودعم التكتلات الاقتصادية، وكذلك الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بخطة البرنامج بسوهاج.



وأكد "الهلباوي" أن محافظة سوهاج تسير بشكل صحيح ومتميز فيما يخص النواحي المالية والتنفيذية الخاصة بالبرنامج، مشيرا إلى إشادة القيادة السياسية بالمجهودات المبذولة وما تحقق على أرض الواقع في محافظتي "سوهاج وقنا"، لافتا إلى أن القيادة السياسية وجهت بتطبيق البرنامج في باقي محافظات الصعيد، وتعميم تجربة سوهاج على المحافظات المستهدفة.