محافظ سوهاج يشارك أطفال مؤسسة البنين بالكوثر فعاليات اليوم الترفيهي الثقافي

شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، فعاليات اليوم الترفيهي الثقافي لأطفال مؤسسة البنين لرعاية الأيتام بحي الكوثر، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، وذلك بالتعاون مع مجلس الشباب المصري.

والفعاليات: النائبة رشا اسحق، والنائب عبد الحكيم العش، والنائب مصطفى الشريف، أعضاء مجلس الشيوخ، والدكتور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وفريدة سلام رئيس حي الكوثر، وعلي مبارك رئيس مجلس إدارة جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل، وإيليا ورد منسق مجلس الشباب المصري بسوهاج.

الفاعليات تتضمن فقرات ثقافية وفنية وترفيهية

وتضمنت الفعاليات مجموعة من الفقرات الفنية والثقافية والترفيهية المتنوعة، قدمتها فرق قصر ثقافة سوهاج، ومحاضرة ثقافية حول التفكير الإيجابي، واختتمت بتوزيع الهدايا العينية على أطفال الدار، وسط أجواء من البهجة والسرور.

وأكد محافظ سوهاج على أهمية تكثيف الأنشطة الثقافية والدينية والرياضية للمقيمين بالدار، وترتيب جلسات مع أخصائيين نفسيين واجتماعيين لمساعدة الأطفال على إعادة التأهيل والاندماج المجتمعي.

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