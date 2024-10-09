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محافظ سوهاج يشارك أطفال مؤسسة البنين بالكوثر فعاليات اليوم الترفيهي الثقافي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية  بداية جديدة لبناء الإنسان شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، فعاليات اليوم الترفيهي الثقافي لأطفال مؤسسة البنين لرعاية الأيتام بحي الكوثر، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، وذلك بالتعاون مع مجلس الشباب المصري حضر الفعاليات والدكتور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وفريدة سلام رئيس حي الكوثر، وعلي مبارك رئيس مجلس إدارة جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل، وإيليا ورد منسق مجلس الشباب المصري بسوهاج.

محافظ سوهاج يشارك أطفال مؤسسة البنين بالكوثر فعاليات اليوم الترفيهي الثقافي

تضمنت الفعاليات مجموعة من الفقرات الفنية والثقافية والترفيهية المتنوعة، قدمتها فرق قصر ثقافة سوهاج، ومحاضرة ثقافية حول التفكير الإيجابي، واختتمت بتوزيع الهدايا العينية على أطفال الدار، وسط أجواء من البهجة والسرور.  

وأكد محافظ سوهاج أهمية تكثيف الأنشطة الثقافية والدينية والرياضية للمقيمين بالدار، وترتيب جلسات مع اخصائيين نفسيين واجتماعيين لمساعدة الأطفال على إعادة التأهيل والاندماج المجتمعي.

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السكرتير العام المساعد السكرتير العام للمحافظة الدكتور محمد عبد الهادى المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان قصر ثقافة سوهاج فعاليات اليوم الترفيهي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي

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